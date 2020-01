Atemschutzmasken: Schützen sie vor dem Coronavirus? So sinnvoll sind sie

Die Zahl der Erkrankungen und Todesfälle durch das neuartige Coronavirus nimmt zu - nicht nur in China: Erste Fälle sind auch aus dem Ausland bekannt. Für Europa sehen Behörden und Gesundheitseinrichtungen derzeit jedoch keine große Gefahr.

Das Coronavirus breitet sich in China immer weiter aus. Viele Menschen tragen Atemschutzmasken. Doch wie sinnvoll sind sie als Schutz?

Berlin.

Der Coronavirus schlägt voll zu, die Chinesen haben Angst: Wer nicht ohnehin isoliert ist, trägt oft zumindest Atemschutzmaske

Auch in Deutschland sind die Masken inzwischen ein Verkaufshit

Aber schützen die einfachen Atemschutzmasken aus der Apotheke überhaupt?

Wir erklären, was richtig und wichtig ist – und was eigentlich nicht viel bringt

Immer mehr Städte sind in China von der Außenwelt isoliert, viele Millionen Menschen von den Quarantänemaßnahmen betroffen, landesweit gibt es mehr als Hunderte bestätigte Infektionsfälle, Dutzende Patienten starben.

Das Coronavirus breitet sich immer weiter in China aus, aber auch andere Länder sind betroffen. Aus Thailand, Japan, Südkorea, Taiwan, Vietnam und die USA wurden einzelne Fälle gemeldet.

In Wuhan, der Elf-Millionen-Einwohner-Stadt, wo das Virus seinen Ursprung haben soll, sind nur noch wenige Menschen auf der Straße zu sehen. Wer sich auf die Straße traut, trägt eine Atemmaske. Das hat die Polizei zum Schutz vor Infektionen angeordnet. Doch was nutzen die Atemmasken eigentlich zum Schutz vor dem Virus?

Atemschutzmasken: So gut schützen die Masken vor dem Coronavirus

Viele Apotheken verzeichnen derzeit einen wahren Run auf die Masken. „In vielen Apotheken bundesweit werden die Masken verstärkt nachgefragt“, sagte eine Sprecherin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände laut dem Portal „Apotheke Adhoc“.

Der Mannheimer Großhändler Phoenix erklärte demnach, er habe schon Ware nachordern müssen, viele Apotheken würden bereits eine steigende Nachfrage verzeichnen

Dass einfache, handelsübliche Atemmasken einen guten Schutz vor dem Virus bieten, wird von Experten angezweifelt. Im Zuge der Sars-Epidemie 2002/2003 hätten einige Studien für sogenannte FFP3-Masken einen schützenden Effekt nahelegen wollen, sagt Virusforscher Christian Drosten von der Charité in Berlin.

„Das waren aber keine normalen Masken, wie man sie in Asien auf der Straße sieht oder bei uns im OP, sondern spezielle Feinpartikelmasken.“ Mit solchen Masken könne man im Alltag nicht lange herumlaufen. „Wogegen die normalen Masken schützen, ist vielleicht der häufige Griff an Mund und Nase – also die Schmierinfektion.“

Wissenschaftliche Daten dazu lägen aber nicht vor. Von der WHO hieß es dazu, die Masken würden nicht als Vorbeugung für Gesunde empfohlen, sondern für Patienten und Leute, die sich möglicherweise angesteckt haben, damit sie das Virus nicht verbreiten.

Einfache Masken können gegen Schmierinfektion helfen

Empfohlen werden Masken für Menschen, die sich bereits angesteckt haben

Spezielle Feinpartikelmasken bieten einen höheren Schutz

Übertragung wohl über Tröpfcheninfektion

Angenommen wird, dass das Coronavirus durch Tröpfcheninfektion etwa beim Husten übertragen wird. „Eine Ansteckung über kontaminierte Gegenstände gibt es eher nicht“, sagte Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNITM).

Vermutet wird demnach derzeit, dass das Virus sich vor allem in den unteren Lungenbereichen ansiedelt und weniger ausgeprägt in den oberen Atemwegen. Das würde ein geringeres Ansteckungspotenzial bedeuten, da der es von Lunge zu Lunge weiter ist als etwa von Nase zu Nase.

Coronavirus – Mehr Informationen:

Auch Deutschland bereitet sich auf das Virus vor. Das Robert-Koch-Institut hat eine Koordinierungsstelle eingerichtet, um die betroffenen Akteure wie Ärzte, Kliniken, Notfallambulanzen, die medizinischen Dienste an Flughäfen, Gesundheitsämter und Labore zu vernetzen. Diese Symptome treten bei einer Infektion mit dem Coronavirus auf. Millionen Chinesen sind von der Quarantäne betroffen. (dpa/msb)