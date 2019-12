Alkohol an Weihnachten: Was Suchtexperten raten

Alkohol gehört bei vielen Menschen an Weihnachten dazu wie Geschenke. Wer verzichtet, fällt auf.

An den Feiertagen ist Alkohol besonders präsent: Eine Herausforderung für Menschen mit Suchtproblem – aber auch für deren Angehörige.

Sucht Alkohol an Weihnachten: Wie gefährlich das für Süchtige ist

Berlin. Glühwein, Eierlikör, Sekt und Feuerzangenbowle. Die Auswahl alkoholischer Getränke an den Weihnachtstagen ist groß. Etwa jeder zehnte Deutsche will an den Feiertagen sogar mehr trinken als sonst, das zeigt eine aktuelle Umfrage im Auftrag des Verbands der Privaten Krankenversicherung, die unserer Redaktion vorliegt.