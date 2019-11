Aldi Nord: Griebenschmalz eventuell gesundheitsschädlich - Rückruf

Diese Lebensmittel werden am häufigsten zurückgerufen

Gebertshofen. Wer vor kurzem bei Aldi Nord zu Griebenschmalz gegriffen hat, sollte vorsichtig sein: Die Firma Thalheimer Bauernwurst Deuerlein Vertriebs GmbH hat bekanntgegeben, dass ihr Produkt im Bügelglas gesundheitsschädlich sein könnte. Deshalb hat der Vertrieb nun eine großflächige Rückrufaktion gestartet.

Gemeldet hat das das Portal lebensmittelwarnung.de. Betroffen ist der Kräuter-, Klassik-, Bacon-, Apfel- und Zwiebelgriebenschmalz des Aldi Nord-Sortiments – jeweils in 100-Gramm-Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 20. März 2020.

Grund für den Rückruf war der Verdacht darauf, dass sich in einzelnen Packungen Metalldraht befinden könnte. Das Unternehmen gab das selbst bekannt. Der Artikel wurde nach Aldi-Angaben in einer Aktion am 18. November 2019 angeboten.

(jzi/dpa)