Schweinepest in China: Fleischpreise in Deutschland steigen

Die Schweinepest in China lässt in Deutschland die Preise von Wurst und Schnitzel in die Höhe schnellen.

In China ist die Schweinepest ausgebrochen. Die Tierseuche treibt die Preise für Schnitzel und Co. auf dem deutschen Markt in die Höhe.

Fleischpreise Schweinepest in China macht Schnitzel in Deutschland teuer

Bonn. Der Ausbruch der Schweinepest in China hat Auswirkungen auf die Fleischpreise in Deutschland. Wegen der gestiegenen Nachfrage in dem asiatischen Land seien die Preise für Schweinefleisch im September laut Agrarmarkt-Informationsgesellschaft (AMI) in Bonn auf dem Weltmarkt um 8,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Doch nicht nur Schweinefleisch ist teurer.

Insgesamt steigen die Preise für Fleisch- und Wurstwaren in diesem Zeitraum um 5,4 Prozent. Das macht sich auch für die Verbraucher bemerkbar: Seit dem Sommer hätten die höheren Erzeugerpreise auch auf die Kosten für die Konsumenten durchgeschlagen:

Das Kilogramm Schweinehack habe im Preis von 5,38 Euro im September 2018 auf 5,81 Euro zugelegt

Das Kilogramm Schnitzel stieg im Durchschnitt in dem Vergleichszeitraum von 7,10 Euro auf 7,39 Euro in diesem September

Ähnlich kletterte das Kilogramm Schweinebraten von 5,60 Euro auf 6,18 Euro

Höhere Fleischpreise: Deutsche Schweinemäster freuen sich

Was die Verbraucher ärgert, sind gute Nachrichten für deutsche Schweinemäster, die besser kostendeckend produzieren können. Die hohe Nachfrage nach Schweinefleisch aus Europa hat den Schlachtpreis von fast durchgängig 1,50 Euro im vergangenen Jahr seit dem Frühjahr auf 1,85 Euro pro Kilogramm steigen lassen, wie Matthias Quaing, Marktexperte bei der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands (ISN) im niedersächsischen Damme berichtete.

Neben den USA wollen auch brasilianische Exporteure von der China-Nachfrage profitieren. Insofern nehmen die deutschen Landwirte das momentane Preis-Hoch gerne mit. „Die Schweinehalter wissen aber auch, dass es in ein, zwei Jahren wieder ganz anders sein kann“, sagte Quaing.

Die Schweinepest ist eine Viruserkrankung und zählt zu den gefährlichsten Schweineerkrankungen überhaupt. Bricht die Tierseuche aus, ist sie schwer kontrollierbar. In Deutschland ist sie anzeigepflichtig.

Zuletzt war die Afrikanische Schweinepest in Osteuropa und Belgien ausgebrochen. Anfang dieses Jahres baute Dänemark deshalb einen Grenzzaun zu Deutschland, um ihre heimische Schweinezucht vor infizierten Wildschweinen zu schützen. Im September vergangenen Jahres war die Afrikanische Schweinepest nahe der deutschen Grenze festgestellt worden. (jkali/dpa)