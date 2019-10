Essener Spielemesse: Mehr als 200.000 Besucher erwartet

Essen. Zum Start der Messe „Spiel ‘19“ in Essen ist die Begeisterung für Gesellschaftsspiele in Deutschland bei Familien und Erwachsenen ungebrochen. Die Spielebranche habe ihre Umsätze 2019 bislang um mehr als vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesteigert, erklärte der Verband der Spieleverlage. Das Wachstum habe sich damit wie schon in den Vorjahren fortgesetzt. 2018 wurden demnach Umsätze von rund 550 Millionen Euro erzielt.

Besucher-Tipps- Das ist neu auf der Spielemesse „Spiel ‘19“Die „Spiel ‘19“ beginnt am Donnerstag. Zur weltgrößten Publikumsmesse der Spielebranche werden bis Sonntag mehr als 200.000 Besucher erwartet. Das wäre neuer Rekord. Insbesondere Strategiespiele für Familien und anspruchsvolle Spiele für Erwachsene seien in diesem Jahr die Wachstumstreiber – die Umsätze wuchsen in diesen Segmenten nach Branchenangaben jeweils um 14 Prozent.

Brettspiel-Messe „Spiel ‘19“: Besucher können mehr als 1500 Spiele austesten

Eine wachsende Zahl von Spieleclubs und Ausleihstätten sowie immer mehr Erwachsene, die sich zum gemeinsamen Spielen träfen, spiegelten ebenfalls das steigende Interesse an dem „analogen Gegengift zur Digitalisierung“, sagte der Vorsitzende des Branchenverbandes, Hermann Hutter.

Brettspiel-Experte- Das sollten Eltern beim Kauf beachten Bei der diesjährigen Messe präsentieren 1200 Aussteller mehr als 1500 Neuheiten – noch einmal mehr als im Vorjahr. Damals waren 190.000 Besucher nach Essen gekommen – darunter auch etliche Spielebegeisterte aus dem Ausland. (dpa)

Lesen Sie dazu auch:

Besucher-Tipps: Das ist neu auf der Spielemesse „Spiel ‘19“

Brettspiel-Experte: Das sollten Eltern beim Kauf beachten

Messe Essen streicht das Kombiticket für Bus und Bahn

„Spiel des Jahres“: So gut sind die Gewinner von 2019

Brettspiel-Boom: Warum analoge Spiele immer beliebter werden