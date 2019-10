Brettspiel-Experte: Das sollten Eltern beim Kauf beachten

Über 14.000 Brett- und Kartenspiele gibt es in der Spieliothek in Herne. Deren Leiter erklärt, wie Eltern einen Fehlkauf vermeiden können.

Essen/Herne. Auch in diesem Jahr öffnet die weltweit größte Brettspielmesse wieder ihre Tore: Besucher der „Spiel ‘19“ dürfen sich vom 24. bis 27. Oktober in Essen auf mehr als 1500 Spiele-Neuheiten freuen. Da kann man als Laie schon man schnell den Überblick verlieren. Einer, der immer alles im Blick hat, ist Karsten Höger, Leiter der Spieliothek in Herne. Hier gibt es mit über 14.000 Brett- und Kartenspielen eine der größten ausleihbaren Sammlungen weltweit. Im Interview mit Dennis Freikamp erklärt Höger, was Eltern beim Kauf eines neuen Spiels beachten sollten, wo Sie sich im Vorfeld am besten informieren können und warum es kein Erfolgsrezept für gute Brettspiele gibt.