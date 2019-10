Deutsche Bahn: Ab wann Fahrkarten für Weihnachten buchbar sind

Berlin. Wer zu Weihnachten und Silvester Familie und Freunde in der alten Heimat besuchen oder mit der Bahn in den Winterurlaub fahren möchte, kann bald Bahntickets buchen. Denn im Dezember steht wieder der große Fahrplanwechsel an. Wir beantworten alle wichtigen Fragen zum Winterfahrplan der Deutschen Bahn:

Bahntickets zu Weihnachten und Silvester: Ab wann gilt der Fahrplan 2020? Der neue Fahrplan der Deutschen Bahn tritt am 15. Dezember 2019 in Kraft und gilt bis zum nächsten Fahrplanwechsel im Juni 2020. Veröffentlicht wird er bereits am 15. Oktober, einem Dienstag. Ab diesem Tag stehen auch Karten für Fahrten ab dem 15. Dezember zur Verfügung. Wer seinen Weihnachtsurlaub mit Ziel in Deutschland plant oder an Weihnachten und Silvester zu seiner Familie fahren möchte, kann somit auch ab dem 15. Oktober entsprechende Tickets buchen. Auf der Website der Deutschen Bahn macht das Unternehmen schon jetzt auf dieses Datum aufmerksam. „Buchen Sie Ihre Winterreise ab dem 15. Oktober!“ heißt es da. Bahnreisende könnten von zahlreichen Sparangeboten profitieren. Gibt es Einschränkungen? Ja, teilweise könnten einzelne internationale und regionale Verbindungen erst nach und nach buchbar sein. In solchen Fällen wäre beispielsweise die Buchung einer Gesamtverbindung aus Nah- und Fernverkehr noch nicht möglich. Wird das Bahnfahren mit dem Fahrplanwechsel auch teurer? Nein, zum Fahrplanwechsel wird es im Fernverkehr keine Preiserhöhungen geben, teilte eine Bahn-Sprecherin auf Anfrage dieser Redaktion mit. Dabei sind Preiserhöhungen zum Jahresende eigentlich üblich. Bereits in der vergangenen Woche hatte ein Bahn-Sprecher erklärt, dass die Ticketpreise im Fernverkehr sogar um zehn Prozent sinken sollen – unter der Bedingung, dass die geplante Mehrwertsteuersenkung in Kraft tritt. Verkehrsminister Andreas Scheuer hatte im April angekündigt, dass die Mehrwertsteuer auf Bahntickets im Fernverkehr von derzeit 19 auf 7 Prozent sinken soll. Auf welche Änderungen müssen sich Bahnkunden sonst noch einstellen? In der Regel kommuniziert die Deutsche Bahn mit Einführung des neuen Fahrplans auch Änderungen wie beispielsweise Verbesserungen bestehender Verbindungen, erweiterte Angebote auf bestimmten Strecken oder Fahrzeitverkürzungen auf Schnellfahrstrecken. Bislang hält sich der Konzern aber bedeckt. „Wir bitten noch um etwas Geduld. In den nächsten Tagen werden wir über die Neuerungen informieren“, teilte eine Bahn-Sprecherin auf Anfrage mit. Was passiert eigentlich beim Fahrplanwechsel? Der Fahrplanprozess folgt klaren Regeln und wird von der Bundesnetzagentur überwacht. Bis zu einem bestimmten Stichtag, in diesem Jahr der 8. April, müssen Eisenbahnverkehrsunternehmen und Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr bei der DB Netz Trassenanmeldungen stellen. 72.000 solcher Trassenanmeldungen, bei dem die Unternehmen für den Personen- und Güterverkehr mitteilen, an welchen Tagen, zu welcher Zeit und auf welcher Strecke sie ab dem Fahrplanwechsel fahren wollen, zählte die Bahntochter für den neuen Winterfahrplan. Anschließend haben die Bahnkonstrukteure exakt 50 Tage Zeit, für alle Wünsche passende Slots oder Kompromisse zu finden und einen funktionierenden Fahrplan zu erstellen. 140 Mitarbeiter bastelten laut Pressemitteilung der Bahn an dieser Mammutaufgabe. Bis zum Inkrafttreten des neuen Fahrplans müssen die Transportunternehmen nun die neuen Daten in ihre Buchungssysteme und Fahrplanunterlagen einarbeiten.