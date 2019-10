Listerien: Wursthersteller muss nach zwei Todesfällen schließen

Wurstwaren in der Auslage. Ein Wursthersteller aus Hessen muss seine Produktion nach zwei Todesfällen einstellen.

Lebensmittel Tote nach Keimen in Wurst – Wilke muss Produktion stoppen

Korbach/Twistetal. Nach zwei Todesfällen durch Keime in Wurstwaren muss in Nordhessen ein Fleischhersteller die Produktion stoppen. Das Veterinäramt des Landkreises Waldeck-Frankenberg habe den Betrieb geschlossen, sagte eine Kreissprecherin am Mittwoch.

Zuvor hatte die „Hessische-Niedersächsische Allgemeine“ (HNA) darüber berichtet. Demnach seien die Wurstwaren mit Listerien verunreinigt gewesen. In mehreren Fällen seien Keime nachgewiesen worden. Betroffen seien geschnittenen Produkten wie Pizzasalami und Brühwurstaufschnitt , berichtet die „HNA“.

Eine Untersuchung des Robert-Koch-Instituts habe einen unmittelbaren Zusammenhang zu Todesfällen bei zwei älteren Menschen aus Hessen ergeben. Laut Landkreis gibt es 37 weitere Krankheitsfälle, die möglicherweise mit den Wurstwaren der Firma im Zusammenhang stehen. Der Landkreis kündigte eine weltweite Rückrufaktion für alle Produkte der Firma mit Ausnahme von Vollkonserven an.

Diese Lebensmittel werden am häufigsten zurückgerufen

Keime in Wurstwaren: Veterinäramt beobachtet Betrieb seit Jahresanfang

Schon seit Anfang des Jahres begleite das örtliche Veterinäramt die Wurstfirma, heißt es in dem „HNA“-Artikel weiter. Nach Listerien-Befunden in Hamburg und Baden-Württemberg sei man auf die Verunreinigungen aufmerksam geworden. Unter anderem habe es danach eine Grundreinigung des Betriebs gegeben.

Dennoch habe man auch anschließend wiederholt Verunreinigungen in Produkten der Firma Wilke gefunden. Die Quelle der Verunreinigungen habe bislang nicht ausgemacht werden können. In Verdacht stehen die Schneidemaschinen der Firma, wo erneut Keime nachgewiesen werden konnten. Das sei auch der Grund für die jetzige Schließung.

Listerien sind Bakterien, die zu Durchfall und Fieber führen können. Bei älteren Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem können sie lebensgefährlich sein. (dpa/fmg)