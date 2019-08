Stiftung Warentest: Günstiger Babybrei schneidet gut ab

Brei Stiftung Warentest: Zu wenig Vitamin C und Fett in Babymenüs

Berlin.. 15 Fertigmenüs mit Fleisch für Babys ab dem fünften Monat untersuchten die Prüfer von Stiftung Warentest – nicht eines davon eignete sich mit Blick auf Energie- und Nährstoffgehalt als Komplettmahlzeit, lautete das Urteil.

Zu wenig Fett und Vitamin C: Alle getesteten Breie müssten von den Eltern aufgepeppt werden, kritisiert die Stiftung.

Der erste Brei für das Baby sollte vor allem genug ungesättigte Fettsäuren aus Pflanzenöl, Ballaststoffe und Vitamin C liefern, mahnen die Verbraucherschützer. Vitamin C erleichtert die Aufnahme von Eisen im Körper. Und davon brauche ein Baby mehr als jemals später im Leben.

Stiftung Warentest: Babybrei enthält zu wenig Vitamin C

Im Test allerdings enthielten alle 15 geprüften Breie zu wenig Vitamin C, zum Teil auch zu wenig Eisen und Ballaststoffe. Bei Baby-Beikost darf laut einer EU-Richtlinie höchstens 40 Prozent der Energie aus Fett stammen. „Doch selbst diesen Anteil haben die Anbieter oft nicht ausgeschöpft“, sagt Stiftung Warentest.

Ernährungsexperten empfehlen acht Gramm Fett pro Menü - laut Stiftung Warentest steckten in den getesteten Gläschen allerdings nur vier bis sechs Gramm. Manchmal sogar noch weniger - wie bei Holle Bio Kürbis mit Huhn.

Zwei günstige Produkte schnitten am besten ab, allerdings nur mit „befriedigend“

Das Demeter-Menü enthalte kaum 1,4 Gramm Fett pro Gläschen. Folge der mageren Fertigmenüs: Sie sättigen nicht gut genug. Reichen dem Kind die Kalorien nicht aus, isst es etwa mehr vom nächsten Milch-Getreide-Brei. Der aber könne die Gemüsenährstoffe nicht ersetzen.

Im Test schnitt das Gemüse-Spaghetti mit Pute von Bebivita und der Bio-Brei Karotten mit Kartoffeln und Rindfleisch von Rossmann/Babydream am besten ab. Beide Produkte zählten auch mit 0,79 Cent pro Glas zu den günstigsten Artikeln, kamen jedoch nicht über die Gesamtnote „befriedigend“ hinaus.

Die gute Nachricht: Keines der Gläschen enthielt Keime, Schimmelpilze oder Pestizide

Dass in den meisten Gläsern auch zu wenig Vitamin C enthalten war, sei womöglich Tribut an die keimfreie Produktion, so Stiftung Warentest. Alle Gläschen seien frei von Keimen gewesen, Schimmelpilzgifte und Pestizide seien nicht nachweisbar. Kritik gab es in puncto Schadstoffe nur für Hipp Karotten mit Kartoffeln und Bio-Rind.

Dieses Fertigmenü habe – innerhalb der Grenzwerte – den Weichmacher Esbo (epoxidiertes Sojabohnenöl) enthalten. Die Anbieter verwenden sie für die Dichtungsringe im Deckel. Die Substanzen sollten aber nicht in den Brei übergehen. Sie sind jedoch nicht krebserzeugend oder erbgutverändernd.

Eltern können einen Brei jedoch ganz einfach verbessern, rät Stiftung Warentest. Liege etwa der Fettgehalt unter dem empfohlenen 8 Gramm pro Mahlzeit, könnte ein Teelöffel Rapsöl untergerührt werden. Fehle Vitamin C, könne Saft oder auch Obstpüree dazugegeben werden.

