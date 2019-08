Berlin.. Laut Statistik wird eine Frau in Deutschland 83 Jahre alt. Ein Mann 78. Die Realität weiß es oft besser: Manche Menschen knacken das Jahrhundert, andere sterben schon mit Mitte fünfzig. Voraussagen lässt sich der individuelle Todeszeitpunkt eines Menschen bislang nicht.

Ein Bluttest, den niederländische und deutsche Forscher nun entwickelt haben, könnte zumindest – statistisch – den Zeitraum eingrenzen. Anhand von sogenannten Biomarkern im Blut wollen sie eine Aussage über die Sterblichkeit für die kommenden fünf und zehn Jahre treffen.

Der Test soll nach Aussage der Forscher irgendwann einmal in der klinischen Routine eingesetzt werden. Wenn es etwa darum geht, zu entscheiden, ob eine besonders aggressive Therapie für einen älteren Menschen angemessen ist.

Bluttest soll Sterberisiko bestimmen - Einsatz noch nicht geplant

Noch sei es für einen Einsatz jedoch zu früh, schreiben die Wissenschaftler im Fachblatt „Nature Communications“. Weitere Studien seien notwendig. Deutsche Wissenschaftler, die nicht an der Studie beteiligt waren, sprechen von spannenden Ergebnissen, sehen sie aber auch kritisch – besonders in ethischen Fragen.

Für ihre Studie untersuchte das Forscherteam, an dem auch Wissenschaftler des Max Planck-Instituts (MPI) für die Biologie des Alterns beteiligt waren, die Restlebenszeit in einer Gruppe von 44.168 Menschen zwischen 18 und 109 Jahren an Hand ihres Blutes.

(MPI) für die Biologie des Alterns beteiligt waren, die Restlebenszeit in einer Gruppe von 44.168 Menschen zwischen 18 und 109 Jahren an Hand ihres Blutes. Sie entwickelten daraus ein Profil aus 14 Biomarkern, das sich laut den Forschern auf Männer wie Frauen über verschiedene Altersgruppen hinweg anwenden lässt.

Zu den Biomarkern zählen etwa Aminosäuren, Lipidwerte und Entzündungsparameter.

Die Studie sei insofern bemerkenswert, weil sie einen weiteren Schritt hin zu einer personalisierten Medizin darstellt, sagt Professor Florian Kronenberg von der Medizinischen Universität Innsbruck. „Würde man zu den Biomarkern noch weitere Datenebenen wie genetische Daten hinzufügen, dann würde die Vorhersagekraft wahrscheinlich weiter ansteigen.“ Doch das bringt ethische Fragen mit sich.

Denn theoretisch könnte so ein Wert beispielsweise künftig in die Entscheidung mit einfließen, wer eine bestimmte Therapie erhalten soll und bei wem es sich vielleicht nicht mehr lohnt. „Wie verhindern wir, dass statistische Risikoeinschätzungen einen zu hohen Stellenwert in der Therapiezielfindung einnehmen?“, fragt Dr. Annette Rogge, Vorsitzende des Klinischen Ethikkomitees am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, die nicht an der Studie beteiligt war, „oder wie begleiten wir den Umgang des Patienten mit diesem Wissen?“

Gründe für einen Sterberisiko-Bluttest

Medizinisch betrachtet kann es sinnvoll sein, ein Sterberisiko zu bestimmen. Wenn es etwa um die Frage geht, ob einem Menschen eine Therapie noch zugemutet werden kann. Oder bei der Entscheidung darüber, ab wann eine palliative Behandlung eines Kranken angebracht ist, statt ihn mit aller Macht am Leben zu halten.

„Prinzipiell ist jeder Schritt hin zu einer fundierten Therapieentscheidungen sehr zu begrüßen“, sagt Kronenberg. Doch Rogge mahnt zur Vorsicht: „Die Methode liefert beiden nur eine Wahrscheinlichkeit, mit der dieser Patient zu einer Gruppe von Menschen gehört, die ein bestimmtes Risiko in sich tragen, krankheitsunabhängig innerhalb der nächsten fünf oder zehn Jahre zu versterben.“

Arzt und Patient würden also nur eine sehr abstrakte zusätzliche Information über einen auch noch relativ langen Vorhersage-Zeitraum erhalten. Diese Information müsse in der individuellen Situation aber richtig bewertet werden.

Tod niemals „hundertprozentig“ vorhersagbar

Und auch eine Angst vor falschem Umgang sei berechtigt, findet Kronberg. „Es steht zu befürchten, dass kommerzielle Interessen für manche Firmen eine Versuchung darstellen werden, die dann den betroffenen Patienten und dessen Arzt mit den Ergebnissen solcher Tests alleine lassen werden.“

Doch er wirbt grundsätzlich für Offenheit: „Es macht möglicherweise zunächst Angst, wenn ein Algorithmus über Therapien mitentscheidet“, sagt der Professor für Genetische Epidemiologie, „doch schon heute fallen in der Medizin ständig Entscheidungen, meist auf der Basis von relativ wenigen Daten.“ In Zukunft sei die Vorhersage aufgrund tausender Daten wohl präziser, „wenn auch niemals hundertprozentig treffsicher“.