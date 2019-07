Stiftung Warentest: Wie öko sind Bambusbecher und Waschnüsse?

Berlin.. Das Umweltbewusstsein der Deutschen wächst und viele Unternehmen reagieren mit nachhaltigen Produkten auf den Wunsch nach mehr öko im Alltag. Doch wie gut sind die Öko-Alternativen?

Die Stiftung Warentest hat sich zwei Produkte angesehen: Bambusbecher für den Coffee-to-go und Waschnüsse – die chemiefreie Alternative zum herkömmlichen Waschmittel. Die Bilanz ist ernüchternd: Von Beidem raten die Tester ab.

Stiftung Warentest: Nur ein Produkt überzeugte – mit Einschränkungen

Da klingt ein wiederverwendbarer Becher aus einer Naturfaser nach einer guten Möglichkeit, nicht auf den täglichen Kaffee auf die Hand verzichten zu müssen und trotzdem der Umwelt nicht zu schaden.

Doch Stiftung Warentest kommt nach einem Test von zwölf Produkten zu dem Schluss: Finger weg vom Bambus-Becher. Nur einer überzeugte die Tester – mit Einschränkungen: Der „Chicmic Bamboo Cup“. Sieben der zwölf Produkte setzten hingegen bei heißen Flüssigkeiten zu hohe Schadstoffmengen frei, darunter auch die Becher von Aldi Nord und Ikea.

Bambusbecher gehören nicht in die Mikrowelle

So war die Menge an Melamin, die bei einem Labortest auf die Flüssigkeit im Becher überging, höher als der EU-Grenzwert. Melamin steht im Verdacht, Erkrankungen im Blasen- und Nierensystem zu verursachen. Es wird bei Temperaturen ab 70 Grad freigesetzt – weswegen die Becher auch nicht in die Mikrowelle gehören. Ein Hinweis, der bei dem Testprodukt „Zuperzozial Cruising Travel Mug“ ganz fehlte.

Beim „Zuperzozial“ genauso wie bei dem Produkt „Rex London Bamboo Travel Mug“ wiesen die Tester zusätzlich zu Melamin noch hohe Mengen Formaldehyd nach, das Haut, Atemwege oder Augen reizen kann. Sie fielen im Test ganz durch.

Denn auch die Kennzeichnung auf den Produkten war hier und bei vier weiteren Produkten irreführend. So werden einige mit Bezeichnungen wie „Naturbecher“ („Pandoo“) oder „biologisch abbaubar“ („Morgenheld“) beworben. Beides ist laut Stiftung Warentest nicht richtig.

Bunt, formschön, praktisch: Plastik ist ein begehrtes Material. Als Verpackung sorgt es aber für immer größere Müllberge – und die belasten die Umwelt, vor allem das Meer. Muss das sein? Morgens einen Coffee to go in der U-Bahn, mittags einen knackigen Salat aus dem Kühlregal und abends die Lieferung vom Vietnamesen um die Ecke. Was nach dem Alltag vieler Großstadtmenschen klingt, hat eine Kehrseite: Ein Tag wie dieser produziert pro Person rund einen Eimer voll Plastikmüll, vom Becher bis zur Sushi-Box. Diese Fotostrecke zeigt Familien und ihren wöchentlichen Plastikverbrauch, obwohl sie schon versuchen, ihn zu reduzieren. Foto: SERGIO PEREZ / REUTERS

In der japanischen Stadt Yokohama lebt die Kleinfamilie von Eri Sato (r.), ihrem Mann Tasuya und Töchterchen Sara. Auch sie zeigen ihren Müll, den sie pro Woche produzieren. „Ich denke, es gibt kein Entkommen vor dem Plastikmüll. Ich sehe ihn auf Straßen, in den Bergen, unter Wasser. Er ist überall. Wir versuchen, unseren CO2-Fußabdruck so gut wie möglich zu reduzieren. Wir sind uns der Auswirkungen bewusst, die unsere Entscheidungen auf die Umwelt haben können. Wir versuchen den Verbrauch von Kunststoffen zu reduzieren. Diese Mentalität gilt sowohl für den täglichen Einkauf als auch für Kleidung und viele andere Produkte. Recycling ist für uns in der Regel die letzte Option. Unsere Zahnbürste besteht aus Bambus und wir verwenden wiederverwendbare Einkaufstaschen, wann immer wir können.“ Foto: KIM KYUNG-HOON / REUTERS

Alexander Raduenz lebt mit Berit und den zwei Kindern Zoe und Yuna in Berlin. „Wir versuchen, unseren CO2-Fußabdruck so weit wie möglich zu reduzieren. Wenn Alternativen zu Kunststoff verfügbar sind, verwenden wir sie.“ Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Audrey Gan lebt mit ihrem Mann Leow Yee Shiang und dem dreijährigen Sohn Kyler in Singapur (Asien). Sie sind durch ihren buddhistischen Glauben auf den Plastikverbrauch aufmerksam geworden. Der ganze Müll füge den Lebewesen auf der Erde Schaden zu. Sie versuchen, sich dem Konsumzwang zu entziehen. Unnötige Dinge nicht zu kaufen. Wenn sie sich doch mal nach einem Bubble Tea zum Mitnehmen sehnen, bringen sie ihren eigenen Becher mit. Sohn Kyler bekommt im übrigen Stoffwindeln. Foto: FELINE LIM / REUTERS

Der wöchentliche Plastikverbrauch von Tatiana Schnittke, ihrem Mann Yaniv Ben-Dov und Sohn Jonathan aus Tel Aviv (Israel) ist recht gering. Foto: CORINNA KERN / REUTERS



In Wenham/Massachusetts (USA) leben Brandy Wilbur (2.v.l.), Anthony Wilbur und die Kinder Sophie (l.) und Andrew unter einem Dach. Auch sie versuchen, den Plastik-Verbrauch zu reduzieren. Sie benutzen Edelstahl-Wasserflaschen und bringen ihre eigenen Kaffeebecher mit. Einweg-Kunststoffe wie Strohhalme, Becher und Flaschen vermeiden sie so gut es geht. Sie kritisieren, dass Vieles unnötig in Plastik verpackt wird. Foto: BRIAN SNYDER / REUTERS

Diese Foto-Kombination zeigt den wöchentlichen Plastikverbrauch von Natalia Lyritsis (l.), Alexandra Patrikiou und den zwei Kindern Alice (2. v.r.) und Vassilis. Auch sie achten auf ihre Mülltrennung und kaufen Produkte aus recycelten Materialien. „Der Einsatz von Alternativen zu Plastik sollte mit Initiativen und Kampagnen kombiniert werden, um das Bewusstsein zu schärfen und einen größeren Konsens zu schaffen.“ Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS / REUTERS

Zahnbürsten aus Bambus, Haarseife statt Shampoo aus der Plastikflasche, lokales Gemüse wird auf dem Markt gekauft anstatt im Supermarkt: Das ist das Credo von Tanmay Joshi (l), Ehefrau Mughda Joshi (r.), Sohn Kabir und den Großeltern Manohar Joshi und Vandana Joshi aus Mumbai in Indien. Foto: DANISH SIDDIQUI / REUTERS

Lauren Singer aus Brooklyn (27) – ehemalige Umweltwissenschaftlerin – und ihr nicht wiederverwertbarer Plastikmüll von Jahren! Sie ist Gründerin und Inhaberin des Package Free Shop, einem Unternehmen, das Produkte mit dem Ziel verkauft, eine positive Umweltauswirkung mit wenig bis null Plastikmüll zu erzeugen. Foto: PAUL HANNA / REUTERS

Gaspar Antuna (l), Elena Vilabrille und Sohn Teo leben in Madrid (Spanien). Sie versuchen ihren Konsum einzuschränken und möglichst aus zweiter Hand zu kaufen. Sie wünschen sich mehr Informationen und Aufklärung. Foto: PAUL HANNA / REUTERS



Familie Downie lebt in Pitlochry (Schottland). Mutter Karen sagt, dass sie und ihre Familie soviel wie möglich recyceln. Plastikmüll zersetzt sich nicht und stellt eine ernste und irreversible langfristige Bedrohung für die Gesundheit unseres Planeten dar. Alternativen gibt es in vielen Fällen bereits, aber es scheint, dass sie aus Bequemlichkeit nicht ausreichend genutzt werden. Plastik ist einfach zu günstig und einfach. Hersteller, Einzelhändler und Regierungen müssen mehr tun.“ Foto: RUSSELL CHEYNE / REUTERS

Roshani Shrestha (2. v.r.) gibt ihre Plastiktüten den Gemüseverkäufern zurück, damit sie sie wiederverwenden können, anstatt eine neue zu verwenden. Wir würden gern mehr Alternativen zu Plastik verwenden, aber es ist nicht möglich. Die meisten Produkte sind schon in Plastik eingepackt, wenn wir sie kaufen.“Roshani lebt mit ihrem Mann Indra Lal Shrestha (2. v.l.) und den Söhnen Ejan Shrestha (l.) und Rojan Shrestha in Katmandu (Nepal). Foto: NAVESH CHITRAKAR / REUTERS

Familie Ponce aus dem spanischen Arriate sorgt sich um den Planeten Erde. Sie achten auf ordentliche Mülltrennung. Ihre Plastikverbrauch nimmt jeden Tag ab. Foto: JON NAZCA / REUTERS



Bambusbecher werden auf dem Kompost nicht verrotten

Zwar sind die Becher mit zermahlenen Bambusfasern zum Teil aus einem natürlichen Stoff hergestellt, doch „das Pulver allein ergibt noch keinen Becher“, schreiben die Tester. Den natürlichen Fasern wird der Kunststoff Melaminharz beigemischt – eine Information, die auf vier Produkten fehlt.

Bedeutet: Die Becher werden auf dem Kompost nicht verrotten. So ist dann auch der Testsieger „Chicmic“ nicht die perfekte ökologische Alternative zum Einwegbecher.

Finger weg von Waschnüssen und -kastanien

Und auch das Recycling der Becher ist durch den Materialmix kaum möglich. Dennoch tragen laut Stiftung Warentest einige Produkte das Recyclingzeichen.

Die vermeintlich ökologische Alternative ist also gar nicht ökologisch. Ähnlich ist das bei den getesteten Waschnüssen und –kastanien. Auch hier kommt Stiftung Warentest zum Schluss: Finger weg.

Zwar sind die waschaktiven Substanzen biologisch abbaubar. Doch weder die Waschnussschalen von Cliir Nature, noch das Rosskastanien-Granulat von Natur Gut erfüllten ihren Zweck – und erhöhten so am Ende die Ökobilanz.

In Zahlen- So trägt jeder Einzelne von uns zum Klimawandel bei

„Sie haben den Zustand der Wäsche verschlimmert“

„Die zwei getesteten Produkte haben es nicht geschafft, Flecken zu entfernen“, sagt Lucas Tenberg von Stiftung Warentest. „Und insgesamt kann man sagen: Sie haben den Zustand der Wäsche sogar noch verschlimmert.“ So habe sich bereits nach sechs Wäschen das Weiß der Prüftextilien sichtbar eingetrübt, nach 20 Wäschen war das Weiß ein Grau.

Hinzu kommt: Die Waschmaschine kann schnell verkalken, weil die Nüsse und Kastanien anders als herkömmliche Mittel keine Wasserenthärter enthalten.

Stiftung Warentest rät zu guten Color- und Vollwaschmitteln

Unterm Strich tue man der Umwelt also keinen Gefallen, denn „die Nüsse waschen so miserabel, dass Verbraucher ihre Kleidung wahrscheinlich zweimal waschen und die vergrauten Stücke unnötig schnell wegwerfen und neue kaufen“. Ökobilanz: negativ. Die Stiftung Warentest rät nun also statt zur Nuss zu guten Color- und Vollwaschmitteln.

Immer mehr Menschen denken darüber nach, wie sie möglichst nachhaltig leben können. Ansetzen kann man in vielen Bereichen – ein Überblick: