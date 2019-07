Tricks der Reiseprofis: So bucht man den besten Urlaub 2019

Ferien Reiseprofis verraten: So bucht man Urlaub gut, aber günstig

Berlin.. Jetzt noch schnell den Sommerurlaub buchen - aber wo ist das Preis-Leistung-Verhältnis im Urlaub am besten? Individualurlaub auf Mallorca oder doch lieber all inclusive in Ägypten? Und wie bekomme ich das beste Zimmer im Hotel?

Diese und anderen Fragen beantworten im Video zwei Reiseexperten, die sich mit dem Thema Urlaub bestens auskennen: Georg Ziegler kommt aus der Hotellerie und arbeitet jetzt als Content Direktor beim Hotelbuchungs-und Bewertungsportal Holiday Check. Er sagt: „Ich weiß, wie man in den meisten Hotels kostenlos ein Upgrade bekommt“.

Außerdem verrät er, wo man Urlaub besonders günstig buchen kann und so das meiste für sein Geld bekommt.

So bucht man Sommerurlaub besonders günstig



Tobias Knaut arbeitet er als Schnäppchenjäger für das Reiseportal „Urlaubspiraten“. Als Reiseprofi durchsucht er jeden Tag Webseiten von Airlines, Hotels und Pauschalreiseanbieter, um die günstigsten Angebote zu finden. Deshalb kennt er die Tricks der Buchungsportale genau.

Er warnt: „Wenn eine Airline pleite geht, bleiben die Urlauber fast Immer auf den Kosten der Tickets sitzen“. Prominente Beispiele wie Air Berlin, Germania und Wow Air zeigen, dass das schnell passieren kann. Im Video verrät er, wie man doch noch an sein Geld kommt.

Was tun, wenn man den Flug verpasst

Außerdem erklärt er, welche Rechte Reisende haben, die unverschuldet einen Flug verpassen. „Gerade jetzt in den Sommerferien sind viele Flughäfen überfordert, es bilden sich lange Schlangen an den Security Checks.“ Was Urlauber dann tun können, erzählt er im Video.

Mehr zum Thema Urlaubsbuchung

Schnäppchenjäger: „So vermeidet man häufige Urlaubsfallen“

Hotelbewertungen: Das bringen sie - und so erkennt man Fakes

Camping-Trends: Darum werden Wohnmobile immer kleiner