Wie gerecht müssen Eltern sein?

Leserfrage: Meine Eltern, beide älter als 80 Jahre, besitzen ein Einfamilienhaus. Insgesamt sind sieben Kinder aus dieser Beziehung/Ehe hervorgegangen. Nun stellte sich heraus, dass sie ihr Haus an den ältesten Sohn verkauft haben. Fünf von sieben Kindern mussten dieses nun zufällig erfahren. Meine Mama ist pflegebedürftig und wohnt mit meinem Vater in dem Haus. Jetzt sollen wir Kinder uns die Pflege teilen. Wie ist die rechtliche Lage zum Hausverkauf? Kann man den Verkauf des Hauses anfechten, da es weit unter dem Wert veräußert wurde?

Dr. Max Braeuer: Sie erwarten, dass Eltern ihre Kinder gerecht behandeln müssten. Das ist wohl auch die allgemeine Vorstellung. Nach dem Gesetz besteht diese Pflicht aber nicht. Eltern müssen ihre Kinder nicht gleich und gerecht behandeln. Sie können selbst entscheiden, wie sie das Verhältnis zu ihren Kindern gestalten. Das Gesetz schreibt lediglich vor, dass Eltern ihren Kindern Unterhalt gewähren müssen, wenn sie bedürftig sind. Im Falle des Todes der Eltern haben Kinder einen Mindestanteil am Nachlass, den Pflichtteil. Weitere Rechte gibt es nicht.

Das Recht zur Anfechtung besteht nicht

Ihre Eltern haben sich entschlossen, ihr Haus an eines ihrer sieben Kinder zu verkaufen. Das hat Sie überrascht. Möglicherweise hatten Ihre Eltern dafür aber gute Gründe. Das Haus lässt sich nicht unter den sieben Kindern aufteilen. Es hätte sowieso verkauft werden müssen, um den Erlös verteilen zu können. Möglicherweise wollten ihre Eltern das Haus einfach nicht in fremde Hände geben. Sie können aber auch einfach den Wunsch gehabt haben, ihren Sohn vor dessen Geschwistern zu bevorzugen. Auch das kann ihnen niemand verwehren.

Sie fragen, ob man den Kauf anfechten könne. Eine Antwort auf diese Frage würde ihnen nicht helfen, denn jedenfalls Sie als die übergangene Tochter hätten kein Recht zur Anfechtung. Das Geschäft hat zwischen Ihren Eltern und einem ihrer Kinder stattgefunden. Nur in dieser Rechtsbeziehung kann überhaupt an eine Anfechtung gedacht werden. Sie als übergangene Geschwister haben zu Lebzeiten Ihrer Eltern überhaupt keine Möglichkeit, sich in den Vertrag mit dem Bruder einzumischen.

Eine Frage der Anfechtung stellt sich deshalb erst dann, wenn Ihre Eltern gestorben sind. Dann können die Kinder als Erben ihrer Eltern deren Ansprüche durchsetzen, die sie zu Lebzeiten hatten. Wenn die Eltern den Vertrag hätten anfechten können und das nicht gemacht haben, können Sie als Erben die Anfechtung nachholen. Allerdings werden dann vermutlich alle Fristen für eine Anfechtung abgelaufen sein.

Der Nachweis dürfte schwierig werden

Sie könnten sich als Erben auch auf den Standpunkt stellen, dass das Haus gar nicht wirksam an den Bruder verkauft worden sei, weil der Vertrag von vorneherein sittenwidrig und damit nichtig gewesen sei. Die Chancen dafür stehen jedoch nicht gut. Ihre Eltern haben nicht nur die Freiheit, das Haus zu verkaufen. Sie dürfen auch nach Belieben einen Kaufpreis vereinbaren, selbst wenn dieser weit unter dem Verkehrswert liegt. Der Vertrag ist dann trotzdem wirksam. Der Verkauf an den Sohn wäre allenfalls dann unwirksam, wenn der Sohn den wahren Wert gekannt haben sollte, die Eltern aber nicht. Wenn der Sohn beim Kauf von den Eltern deren Unkenntnis bewusst ausgenutzt hätte, könnte der Vertrag sittenwidrig und damit nichtig sein. Es ist unwahrscheinlich, dass Ihnen nach dem Tode der Eltern ein solcher Nachweis gelingen wird.

So wenig die Eltern ihre Kinder gerecht behandeln müssen, so wenig sind Sie gegenüber Ihren Eltern verpflichtet. Wenn von Ihnen erwartet wird, dass Sie mit Ihren Geschwistern gemeinsam die Pflege Ihrer Mutter übernehmen sollen, dann können Sie das ablehnen. Eine gesetzliche Verpflichtung, krank gewordene Eltern persönlich zu betreuen, gibt es nicht. Sie könnten allenfalls – gemeinsam mit Ihren Geschwistern – zu einem finanziellen Beitrag herangezogen werden, wenn die Eltern aus ihren eigenen Mitteln die Kosten einer notwendigen Pflege nicht aufbringen können. Das ist in Ihrem Fall aber unwahrscheinlich, weil die Eltern ja den Erlös aus dem Verkauf des Hauses haben, der zur Betreuung im Alter ausreichen dürfte.

Wenn Sie eine Frage haben, schreiben Sie bitte eine Mail an folgende Adresse: berlin@morgenpost.de­. Ein Rechtsanspruch auf eine Antwort besteht nicht. Eine Haftung ist ausgeschlossen.