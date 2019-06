Muss mir mein Mann das Haus verkaufen?

Leserfrage: Ich und mein Mann haben uns im Juni 2011 gemeinsam ein Haus gekauft. Im Grundbuch stehen wir beide je zur Hälfte drin. Das Haus hat 237.500 Euro gekostet. Mein Mann hat einen Kredit mit 145.000 Euro von einer anderen Bank übernommen. Ich habe einen Kredit mit 40.000 Euro und einen mit 50.000 Euro aufgenommen Als Eigenkapital habe ich 40.000 Euro dazugelegt. Jeder bezahlt seinen Kredit selbst ab, war von Anfang an unter uns ausgemacht. Sollte etwas passieren, bürgt mein Mann für mich und umgekehrt. Der Kredit meines Mannes läuft in Schweizer Franken, er bezahlt nur die monatlichen Zinsen. Im Jahr 2014 oder 2015 hat er in diesen Kredit 40.000 Euro einbezahlt. Meinen Kredit mit 40.000 Euro habe ich im September 2018 vollständig abbezahlt. Der Kredit mit 50.000 Euro läuft noch bis Juni 2021, monatlich bezahle ich noch bis dahin 243,41 Euro. Die Restschuld von diesem Kredit liegt im Juni 2021 noch bei 40.082 Euro. Ich habe mich im Jahr 2016 von meinem Mann getrennt, im Juli 2018 ist er aus dem Haus ausgezogen. Er bezahlt seine Zinsen zwar noch weiter, die Frage ist nur, wie lange. Von der Scheidung war noch keine Rede, aber es wäre ihm recht, wenn das Haus verkauft wird. Ich weiß, dass es dann je zur Hälfte aufgeteilt wird, womit ich nicht einverstanden bin. Ich habe mehr abbezahlt wie mein Mann. Deshalb möchte ich gerne wissen, ob ich mehr von dem Verkauf für mich beanspruchen könnte. Auszahlen möchte ich Ihn auch nicht. Für die Kosten, die für das Haus anfallen, bin ich zuständig. Ich bezahle sie auch. Mein Mann ist mit dem Verkauf einverstanden, aber möchte seine Hälfte haben. Was kann ich tun?

Dr. Max Braeuer: Sie schreiben, dass Sie mehr für den Kaufpreis des Hauses aufgebracht hätten als Ihr Mann und dass Sie deshalb beim Verkauf des Hauses mehr vom Erlös haben wollten. Ihre Annahme dürfte aber nicht richtig sein. Tatsächlich hat Ihr Mann einen höheren Anteil gezahlt als Sie. Jeder von Ihnen hat einen Anteil am Kaufpreis gezahlt. Sie haben das teilweise aus Eigenmitteln getan, im Übrigen aus einem Kredit. Ihr Mann hat für seinen Anteil insgesamt einen Kredit aufgenommen. Ihr Mann hat also insgesamt 145.000 € gezahlt, Sie dagegen einen Anteil von 110.000 €. Wieviel von diesen Krediten schon getilgt worden ist, spielt für Ihren jeweiligen Anteil keine Rolle. Den Kredit Ihres Mannes muss nur dieser zurückzahlen. Da er bisher weniger getilgt hat, wird er zur Rückführung seines Kredites noch etwas mehr aufbringen müssen als Sie. Für seinen Kredit ist er alleine zuständig. Sie haben seinen Kredit nicht mit aufgenommen. Sie haben nur dafür gebürgt. Die Bürgschaft ist nur eine Sicherheit für die Bank. Die Pflicht zur Bedienung des Darlehens betrifft nur den, der es aufgenommen hat.

Es ist richtig, dass der Erlös bei einem Verkauf zu gleichen Teilen zwischen Ihnen aufgeteilt werden muss, weil Sie beide als Miteigentümer zu je ½ im Grundbuch stehen. Jeder kann dann seinen Erlösanteil dafür verwenden, die restlichen Schulden zurückzuzahlen. Dann wird Ihr Mann im Ergebnis mehr gezahlt haben als Sie. Deshalb ist Ihre Annahme nicht richtig, Sie hätten den höheren Teil der Kosten aufgebracht.

Bei einem Verkauf hat keiner von Ihnen, also auch nicht Ihr Mann, einen Anspruch darauf, dass der andere den Mehraufwand ausgleicht. Die höheren Schulden Ihres Mannes können erst bei einer Scheidung im Zugewinnausgleichsverfahren berücksichtigt werden. Dann werden auch alle anderen Vermögenswerte der Eheleute mitberücksichtigt. Dabei wird dann insbesondere auch eine Rolle spielen, wie viel Vermögen jeder von Ihnen bei der Eheschließung schon mitgebracht hat. Je höher dieses sogenannte Anfangsvermögen war, umso geringer ist dann der jeweilige Zugewinn.

Sie haben keinen Anspruch auf die Haushälfte, die Ihrem Mann gehört. Wenn das Haus verkauft werden soll, können Sie sich aber mit Ihrem Mann darauf einigen, dass Sie ihm seine Hälfte abkaufen. Er kann sich darauf einlassen, wenn Sie sich über den Preis einig sind. Verpflichtet dazu ist er aber nicht. Ein Verkauf an Sie liegt ebenso wie Verkauf an einen außenstehenden Dritten in der freien Entscheidung Ihres Mannes. Sie sind natürlich auch nicht verpflichtet, dem Verkauf an Außenstehende zuzustimmen. In diesem Falle würde jedem von Ihnen nur die Möglichkeit bleiben, die Versteigerung des Hauses im Ganzen zu beantragen. Diese Versteigerung müsste beim Amtsgericht beantragt werden und würde wie eine Zwangsversteigerung durchgeführt werden. Im Versteigerungsverfahren können Sie dann, ebenso wie jeder Außenstehende, Gebote abgegeben und das Haus ersteigern. Der Versteigerungserlös wird dann zwischen Ihnen und Ihrem Mann hälftig geteilt.

