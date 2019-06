Kann ich mir den Erben frei aussuchen?

Leserfrage: Mein Mann ist verstorben. Testamentseröffnung: Alleinerbe ich, die Ehefrau. Nach meinem Tod erbt der Bruder meines Mannes (= mein Schwager). Kann ich ein neues Testament machen, wenn mein Schwager vor mir verstirbt?

Dr. Max Braeuer: Ihr Mann ist gestorben und hat nicht nur bestimmt, was nach seinem Tode geschieht. Er hat auch schon den Erben festgelegt für den Fall, dass Sie sterben. Um Ihre Frage sicher beantworten zu können, schreiben Sie etwas zu wenig über das Testament. Nach Ihrer Darstellung sind verschiedene Varianten denkbar.

Möglicherweise hat Ihr Mann alleine ein Testament gemacht, in dem er Sie zu Erbin bestimmt hat. Wenn er in diesem Testament bestimmt hat, wer nach Ihrem Tode der Erbe sein soll, dann ist diese Bestimmung völlig wirkungslos. Ihr Mann hat als Erblasser keinen Einfluss darauf, was mit seinem hinterlassenden Vermögen geschieht, wenn auch der Erbe stirbt. In diesem Falle können Sie also ohne weiteres auch schon vor dem Tode Ihres Schwagers ein anderes Testament machen und abweichend von dem Willen Ihres Mannes entscheiden.

Eine aufgeschobene Zuwendung

Möglicherweise steht in dem Testament aber nicht allgemein, dass der Bruder Ihres Mannes Ihr Erbe werden soll. Vielleicht hat Ihr Mann nur in Bezug auf ganz bestimmte Gegenstände, etwa ein Haus, angeordnet, dass sein Bruder dieses Haus nach Ihrem Tode bekommen soll. Das könnte dann eine sogenannte Nacherbschaft sein. In diesem Falle hätten Sie Ihren Mann gar nicht vollständig beerbt. Sie wären nur seine Vorerbin geworden. Erbe des wäre dann nach Ihrem Tod sein Bruder. In diesem Falle hätte Ihr Schwager schon beim Tode seines Bruders im Testament eine Zuwendung bekommen. Die Zuwendung wäre dann nur aufgeschoben worden bis zu Ihrem Tode. Ein solches Nacherbenrecht wäre ein vollgültiger Anspruch. Ihr Schwager kann ihn seinerseits vererben. Wenn er also vor Ihnen stirbt, geht das Nacherbenrecht auf seine Erben über. Sie haben als Vorerbin endgültig keine Möglichkeit, zu bestimmen, wer das Haus nach Ihrem Tode erbt. Sie können also weder zu Lebzeiten des Schwagers noch nach dessen Tod eine abweichende Verfügung treffen.

Die Anordnung von Vor- und Nacherbfolge ist aber kompliziert und kommt deshalb nicht sehr oft vor. Wahrscheinlich ist also, dass Sie gemeinsam mit Ihrem Mann ein Testament gemacht haben, in dem bestimmt worden ist, dass Sie Ihrem Mann beerben und dass nach Ihrem Tode sein Bruder von Ihnen alles erbt. Nicht also nur sein Vermögen, sondern alles, was Sie hinterlassen. Eine solche Regelung wäre nicht unüblich und ist auch nicht unwahrscheinlich. Ein Testament, das Sie mit Ihrem Mann gemeinschaftlich errichtet haben, können Sie nach dessen Tode nicht mehr ändern.

Das unvollständige Testament

Es geht aber möglicherweise auch gar nicht darum, es zu ändern. Für den Fall, dass Sie Ihren Schwager überleben, enthält das gemeinschaftliche Testament bisher gar keine Regelung. Ihr Schwager kann nur erben, wenn er Sie überlebt. Für den Fall, dass er schon vor Ihnen gestorben ist, ist in dem Testament dann überhaupt kein Erbe benannt. Das gemeinschaftliche Testament ist dann unvollständig. Diese Erbeinsetzung können Sie nachholen. Es gibt keine Bindung an das gemeinschaftliche Testament. Sie können als Erben benennen, wen Sie wollen. Sie müssen mit diesem Testament auch nicht warten, bis Ihr Schwager gestorben ist. Sie können den Fall, dass Sie ihn überleben, auch jetzt schon in einem ergänzenden Testament regeln.

Diese Annahme gilt aber natürlich nur, wenn in dem Testament niemand anderes als Ihr Schwager zum Erben bestimmt worden ist. Möglicherweise muss man das Testament dahin auslegen, dass an seiner Stelle seine Kinder erben sollen. Für diesen Fall könnten Sie an dem gemeinschaftlichen Testament nichts mehr ändern. Ob das der Fall ist, lässt sich allerdings nur beurteilen, wenn man das gesamte Testament kennt.

