Warum steht mir ein Vorkaufsrecht zu?

Leserfrage: Ich habe vor langer Zeit ein Erbpachtgrundstück von meinen Eltern geerbt. Das Grundstück ist auf 99 Jahre bis 2059 verpachtet. Der Pächter hat in den 60er-Jahren ein Haus darauf gebaut, die Pacht wurde ordnungsgemäß gezahlt. Der Pächter ist nun vor einiger Zeit verstorben. Mit Schreiben vom 14. März 2019 teilte mir die Sparkasse mit, dass sie von der Erbengemeinschaft beauftragt wurde, das Haus zu vermarkten, dass außerdem großes Interesse am Kauf des Grundstückes bestehen würde und erbat eine Preisvorstellung. Diese habe ich mit Brief vom 19. März mitgeteilt. Daraufhin wollte die Sparkasse nochmal eine Bestätigung des Preises, ohne dafür einen Grund anzugeben. Darauf bin ich nicht eingegangen, zumal ich gut ersichtlich die Berechnung dargelegt habe, d. h. Angabe von Quadratmeter mal amtlicher Bodenrichtwert. Ich habe daraufhin bis heute weder Zustimmung noch Ablehnung von der Sparkasse erhalten. Stattdessen bekam ich mit Brief vom Notar der Erbengemeinschaft mitgeteilt, dass bereits alles zur Beurkundung des Hausverkaufes vorbereitet ist. Es fehlt nur noch meine Einwilligung zum Verzicht des Vorkaufsrechtes.

Dr. Max Braeuer: Im Normalfall ist der Eigentümer eines Grundstückes gleichzeitig auch Eigentümer der darauf errichteten Gebäude. Grundstück und Aufbauten lassen sich rechtlich nicht trennen. Es kann also immer nur einheitlich das Grundstück mit Gebäude verkauft werden. Die einzige Ausnahme davon ist das Erbbaurecht. Hier fallen das Eigentum am Grundstück und das Eigentum am Gebäude auseinander. Das Grundstück, das sie geerbt haben, wurde vor 60 Jahren in Erbpacht vergeben. Das Erbbaurecht ist als Belastung in Ihr Grundbuch eingetragen worden und für den Berechtigten des Erbbaurechtes ist ein eigenes Grundbuch angelegt worden. Dieser Berechtigte hat ein Haus gebaut, das ihm gehört. Die Rechte an dem Haus und an dem Grundstück sind ihm sicher.

Ein Erbbaurecht wird üblicherweise auf 100 Jahre bestellt. Davon sind in Ihrem Fall nun schon 60 Jahre vergangen. Das kann zu einem Problem werden, wenn das Haus einen neuen Eigentümer bekommen soll. Die verbleibenden 40 Jahre des Erbbaurechts sind für ein Eigenheim nicht sehr viel. Das wird der Grund gewesen sein, weshalb die Sparkasse an Sie herangetreten ist und den Wunsch geäußert hat, auch das Grundstück zu kaufen. Durch diesen Kauf würden das Eigentum am Grundstück und am Haus wieder zusammengeführt werden. Sie sind auf den Wunsch der Sparkasse eingegangen. Vermutlich war aber Ihr Preisvorschlag aus der Sicht der Sparkasse zu hoch. Ein Grundstück, das mit Erbbaurecht belastet ist, ist nicht frei verfügbar und hat deshalb natürlich einen deutlichen geringeren Wert als ein unbelastetes Grundstück. Wenn Sie sich nur am Bodenrichtwert orientiert haben, dann war Ihre Vorstellung sicher zu hoch. Die Sparkasse hat die Idee deshalb nicht weiter verfolgt und wahrscheinlich aus diesem Grund mit Ihnen keinen Kontakt mehr aufgenommen.

Die Eigentümer des Hauses haben es nun wohl als Erbbauberechtigte weiter verkauft. Wenn das im Erbbaurechtsvertrag nicht anders geregelt ist, ist dieser Verkauf ohne Ihre Mitwirkung zulässig. Aus dem Erbbaurechtsvertrag ergibt sich für Sie aber wohl ein Vorkaufsrecht. Deshalb hat der Notar Sie angeschrieben. Sie haben jetzt das Recht, das Haus mit Erbbaurecht zu erwerben, auch gegen den Willen der übrigen Beteiligten. Allerdings können Sie nicht über den Preis verhandeln. Wenn Sie von dem Vorkaufsrecht Gebrauch machen, dann besteht nur die Möglichkeit, genau die Vertragsklauseln zu akzeptieren, die in dem notariellen Kaufvertrag schon vereinbart sind. Sie müssten genau den dort vereinbarten Preis bezahlen, oder aber Sie verzichten eben auf Ihr Vorkaufsrecht.

Das Vorkaufsrecht auszuüben, kann für Sie aber durchaus sinnvoll sein. Sie haben jetzt ein Grundstück, mit dem Sie jedenfalls während der nächsten 40 Jahre eigentlich nichts anfangen können. Wenn Sie das Vorkaufsrecht ausüben, wird genauso, wie die Sparkasse sich das schon vorgestellt hatte, das Grundstück und das Eigentum am Hause wieder miteinander vereinigt. Sie können dann beides zusammen nach Belieben nutzen oder auch nach Belieben verkaufen. Sie müssen rechnen, ob das angesichts des feststehenden Vorkaufspreises ein lohnendes Geschäft ist oder nicht.

