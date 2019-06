Ratgeber Erfährt jeder, was die anderen erben?

Leserfrage: Ich lebe allein, habe keine Kinder oder Verwandte mit einem Pflichtteilanspruch, nur Nichten und Neffen. Meinen Besitz habe ich über Vermächtnisse im Testament geregelt. Meine Frage ist: Können die bedachten Personen sehen, was jeder bekommt? Da die Vermächtnisse sehr unterschiedlich sind, möchte ich Streit vermeiden. Sieht jeder alle Vermächtnisse? Wenn ja, wie kann ich das verhindern?

Dr. Max Braeuer: Ihr Testament, in dem Sie die Vermächtnisse angeordnet haben, muss eröffnet werden. Das macht das Nachlassgericht. Wenn Sie das Testament bei Gericht hinterlegt haben, geschieht die Eröffnung automatisch, sobald das Nachlassgericht von Ihrem Tod erfährt. Wenn Sie das Testament zu Hause aufbewahren oder jemand anderem zur Aufbewahrung gegeben haben, dann muss derjenige, der das Testament findet, es beim Nachlassgericht abliefern, und es wird eröffnet. Diese Eröffnung ist kein feierlicher Vorgang. In der Regel findet kein Termin statt, zu dem alle Verwandten des Verstorbenen geladen werden, wie man das aus Filmen kennt. Der für die Eröffnung zuständige Rechtspfleger wird aber alle Personen informieren, für die der Testamentsinhalt von Bedeutung sein könnte. Wer darin bedacht ist, erhält vom Gericht eine Kopie des Testaments. Es werden also alle Personen informiert, denen Sie ein Vermächtnis zugewandt haben, und jeder wird eine Kopie erhalten und dadurch auch von den übrigen Vermächtnissen erfahren.

Nicht alle Vermächtnisse in ein Testament aufnehmen

Eigentlich soll jeder Bedachte nur über die Teile eines Testamentes informiert werden, die ihn betreffen. Wenn die Vermächtnisanordnungen nacheinander stehen, wird es aber kaum möglich sein, das zu trennen. Sie müssen also damit rechnen, dass die Begünstigten auch erfahren, was die anderen erhalten.

Sie können dieses Problem aber umgehen, indem Sie nicht alle ihre Vermächtnisse in ein einziges Testament aufnehmen. Sie können auch mehrere Testamente errichten, für jedes Vermächtnis eines. Es gibt dafür keine Obergrenze. Sie können so viele Testamente machen, wie Sie wollen. Sie müssen nur darauf achten, dass jedes einzelne Testament handgeschrieben und unterschrieben ist. Sie sollten in jedem Testament auch ausdrücklich vermerken, dass nicht nur das letzte von Ihnen errichtete Testament gilt, sondern dass alle Testamente nebeneinander Gültigkeit haben sollen. Nach der Testamentseröffnung wird dann jeder Begünstigte von dem Nachlassgericht nur eine Kopie des Testamentes bekommen, das ihn betrifft.

Anstelle einer Vielzahl von Testament zu errichten, können Sie die diskrete Abwicklung der Vermächtnisse aber auch einer Person Ihres Vertrauens überlassen. Sie können Ihren Nachlass ohnehin nicht allein über Vermächtnisse verteilen.

Es muss einen Haupterben geben

Es muss immer mindestens einen Haupterben geben. Dieser Haupterbe muss aber nicht etwa auch am meisten erben. Sie können Ihren Nachlass im Wesentlichen über Vermächtnisse verteilen. Der eigentliche Erbe ist dann aber zuständig, die Vermächtnisansprüche der verschiedenen Begünstigten auch tatsächlich umzusetzen. Bei dieser Umsetzung können Sie ihm freie Hand lassen. Sie können sich im Testament darauf beschränken, die Vermächtnisnehmer im Einzelnen zu bezeichnen und die Vermächtnisse grob zu umschreiben. Sie können es dann dem Haupterben überlassen, im Einzelnen zu entscheiden, wer von den Vermächtnisnehmern was bekommen soll. Keiner von den Vermächtnisnehmern muss dann erfahren, was die anderen bekommen haben.

