Welche Regeln gelten nach der Scheidung?

Leserfrage:

Ich habe in England eine Ehe geschlossen. Meine kenianische Ehefrau hat nie in Deutschland gewohnt. Während der Ehe war ich in England. Ich bin jetzt zurück in Deutschland. Hat meine Frau ein Recht auf Versorgungsausgleich nach der Scheidung? Gilt das auch, wenn ich mich vor einem englischen Gericht scheiden lasse?

Dr. Max Braeuer: In Ihrem Fall ist zunächst einmal zu klären, welches Gericht für die Ehescheidung überhaupt zuständig ist. Es gibt dazu eine einheitliche Regelung für alle Länder der Europäischen Union. Nach der sogenannten „Brüssel IIa-Verordnung“ ist die Ehescheidung in dem Land durchzuführen, in dem beide Ehegatten ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatten oder haben, sofern mindestens einer der Ehegatten immer noch in diesem Land lebt. Dass Sie während der Ehe zusammen mit Ihrer Frau in England gelebt haben, spricht dafür, dass Sie sich vor einem englischen Gericht scheiden lassen müssen.

Andere Länder, andere Rechtsordnungen

Da Sie selbst inzwischen nach Deutschland zurückgekehrt sind, ist ein englisches Gericht aber nur dann zuständig, wenn Ihre Ehefrau immer noch dort lebt. Wenn sie ebenfalls in ihr Heimatland Kenia zurückgekehrt ist, gilt das nicht. Dann könnten Sie das Scheidungsverfahren auch in Deutschland durchführen. Eine Ehescheidung in Deutschland kommt in Betracht, wenn Ihre Ehefrau inzwischen außerhalb der Europäischen Union lebt und Sie selbst dauerhaft in Deutschland leben. Je nachdem, in welchem Land Sie sich scheiden lassen, gelten unterschiedliche Rechtsordnungen. Das heißt, es sind unterschiedliche Konsequenzen mit einer Scheidung verbunden.

Deutsches Recht ist anwendbar, wenn Sie sich vor einem deutschen Familiengericht scheiden lassen und mit Ihrer Frau keine anderweitige Vereinbarung getroffen haben. Nach dem deutschen Recht wird ein Versorgungsausgleich durchgeführt. Der Versorgungsausgleich bezieht sich grundsätzlich auf alle Anwartschaften, die Sie während der Ehezeit im In- und Ausland erworben haben. Allerdings kann ein deutsches Gericht Rentenanwartschaften, die Sie im Ausland erworben haben, nicht im Rahmen des Versorgungsausgleichs aufteilen. Dazu fehlt dem Gericht die Reichweite. Wenn Sie während der Ehe immer im Ausland gelebt haben und auch nur ausländische Anwartschaften erworben haben, teilt das deutsche Familiengericht diese nicht automatisch, sondern Ihre Frau kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Geldzahlung von Ihnen verlangen.

Wenn Ihre Frau noch in England lebt und die Ehe in England geschieden wird, dann wird das englische Gericht englisches Scheidungsrecht anwenden. Einen Versorgungsausgleich kennt das englische Recht nicht. Bei einer Scheidung in England wird deshalb kein Versorgungsausgleich durchgeführt. Das heißt natürlich nicht, dass Ihre Frau gar nichts bekommt. Lediglich die Aufteilung von Rentenanwartschaften findet in der Form nicht statt. Das Gericht kann eine Entschädigung zusprechen, beispielsweise wenn Ihrer Frau durch die Scheidung in besonders krasser Weise Vorsorgeleistungen entgehen und sie keine anderweitige Absicherung hat.

Ein Versorgungsausgleich ist möglich

Auch wenn Sie sich vor einem englischen Gericht scheiden lassen, ist ein Versorgungsausgleich nach deutschem Recht aber nicht automatisch ausgeschlossen. Bei einer Scheidung im Ausland ist es unter engen Voraussetzungen möglich, zusätzlich einen Versorgungsausgleich in einem gesonderten Verfahren durchzuführen. Das gilt jedoch nur, wenn Sie oder Ihre Frau tatsächlich Rentenanrechte in Deutschland erworben haben. In Ihrem Fall wäre daher genauer zu prüfen, ob Ihre Frau einen Versorgungsausgleich auch bei einer Scheidung in England verlangen könnte.

