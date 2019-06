Wie kann ein Testament geändert werden?

Nur Eheleute können ein gemeinschaftliches Testament errichten. Das sind eigentlich zwei Testamente, nämlich von jedem der beteiligten Eheleute eines. Sie sind bei einem gemeinschaftlichen Testament aber auf ein Blatt geschrieben und hängen deshalb miteinander zusammen. Die Eheleute können das Testament nur gemeinsam wieder aufheben oder gemeinsam ändern. Das hat seinen Grund darin, dass die beiden Testamente sich meistens gegenseitig ergänzen. So setzt etwa beim sogenannten „Berliner Testament“ ein Ehegatte den anderen zum Alleinerben ein. Damit werden die gemeinsamen Kinder enterbt. Gleichzeitig wird aber sichergestellt, dass beim Tod des zweiten Ehepartners die Kinder alles erben.

Zwar kann also keiner der Eheleute seinen Teil des gemeinschaftlichen Testamentes alleine ändern. Trotzdem ist keiner von ihnen endgültig an das Testament gebunden. Jeder von ihnen kann nämlich, solange der andere noch lebt, einseitig das gemeinschaftliche Testament widerrufen. Mit dem Widerruf wird das gemeinschaftliche Testament nicht geändert, sondern vollständig beseitigt. Das darf natürlich nicht geschehen, ohne dass der andere etwas davon merkt.

Der Widerruf muss immer von einem Notar beurkundet werden und er muss dem anderen förmlich zugestellt werden. Für die Bindungswirkung eines gemeinschaftlichen Testamentes macht es keinen Unterschied, ob die Eheleute es mit der Hand geschrieben und unterschrieben haben oder ob es von einem Notar errichtet worden ist. Es macht auch keinen Unterschied, ob das Testament in der heimischen Schublade verwahrt wird oder beim Amtsgericht hinterlegt wurde. Die gegenseitige Bindungswirkung ist immer dieselbe. Der Widerruf des gemeinschaftlichen Testamentes muss aber in jedem Fall durch notarielle Urkunde passieren, gleichgültig in welcher Form das gemeinschaftliche Testament errichtet worden ist.

Wenn einer der Eheleute dement geworden ist, also nicht mehr als geschäftsfähig angesehen werden kann, kann dieser demente Ehegatte sein Testament nicht mehr widerrufen. Selbst wenn für ihn ein rechtlicher Betreuer bestellt worden sein sollte, ist der Widerruf nicht möglich. Im Gegensatz dazu hat aber der gesunde Ehepartner weiterhin die Möglichkeit, sich von dem gemeinschaftlichen Testament zu lösen, es also zu widerrufen. Das geschieht genauso wie in allen anderen Fällen auch, also durch eine Beurkundung beim Notar. Allerdings muss diese Urkunde dem anderen auch zugehen. Er muss die Möglichkeit haben, von dem Inhalt des Widerrufs Kenntnis zu vernehmen. Das ist Voraussetzung für die Wirksamkeit des Widerrufes.

Ein Ehepartner, der dement geworden ist, kann den Widerruf nicht mehr verstehen. Deshalb muss für den geschäftsunfähigen Ehepartner vom Gericht ein rechtlicher Betreuer bestellt werden. Der Widerruf ist an den Betreuer zuzustellen. Mit dem Moment der Zustellung wird der Widerruf wirksam und das gemeinschaftliche Testament hat insgesamt keine Gültigkeit mehr. Das ist kein wirklich faires Ergebnis. Der widerrufende Ehepartner kann nämlich nun völlig frei ohne Rücksichtnahme auf den anderen Teil ein Testament machen. Der andere, weil er dement geworden ist, kann gar kein neues Testament mehr errichten, sondern für seinen Todesfall gilt unabänderlich die gesetzliche Erbfolge. Die gesetzliche Regelung nimmt dieses Ungleichgewicht aber offensichtlich bewusst in Kauf.

