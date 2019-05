Berlin. E-Bikes sind nur etwas für Rentner? Mitnichten! Zwei Startups aus Holland und Belgien sind mit neuen E-Bikes angetreten um auch die junge, urbane Klientel vom ihren schicken Stadtflitzern zu überzeugen. Wir haben die beiden E-Bikes im Alltag von Berlins Stadtverkehr ausprobiert und sagen, für wen das „Cowboy“ (1990 Euro) und das „VanMoof Electrified S2“ (3398 Euro, bis zum 31. Mai reduziert auf 2598 Euro) geeignet sind.

Cowboy

Das Belgische Startup Cowboy hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein E-Bike zu entwickeln, das modern ist, wartungsarm, junge Menschen anspricht und dabei auch noch bezahlbar bleibt. Und dabei war man offensichtlich recht erfolgreich.

Technik: Auf den ersten Blick ist das Cowboy kaum als ein E-Bike zu erkennen. Vom Aufbau her gleicht es einem eher sportlich ausgelegtem Stadtrad, ohne jeglichen Schnickschnack: Schutzbleche, Fahrradständer, Gepäckträger oder gar ein Display sucht man vergeblich. Auch eine Gangschaltung oder eine ölige Kette gibt es nicht – statt dessen einen Zahnriemen aus Gummi und Glasfaser mit fester Übersetzung.

Auf den zweiten Blick fallen jedoch das breitere Sitzrohr unter dem Sattel sowie die voluminöse Hinterradnabe auf. Hier verstecken sich elegant der herausnehmbare Akku mit 360 Wattstunden Kapazität sowie der elektrische Hinterradmotor mit 250 Watt Leistung. Das reicht für bis zu 70 Kilometer Reichweite.

Der Akku speist dabei auch das elegant in den Rahmen integrierte Vorder- und Rücklicht, den Ladestand sieht man bei eingeschaltetem Rad anhand der fünf Leuchtdioden im vorderen Teil des Mittelrohrs. Praktisches Detail: der Akku kann zum Laden mit einem Schlüssel entnommen werden. Das Fahrrad wird per Smartphoneapp eingeschaltet, hier werden auch alle Einstellungen vorgenommen. Außerdem findet man das Rad dank integriertem GPS-Sender so auch nach einem Diebstahl wieder.

Alltag: Das E-Bike von Cowboy fährt sich sehr unkompliziert: Per Fingertipp in der App wird die Elektronik gestartet. Es ist durchaus sinnvoll, noch eine Smartphone-Halterung am Rad zu installieren, denn die App dienst während der Fahrt auch als Tacho und als Navi.

Das Anfahren an der Ampel fühlt sich für einen Moment so an, als hätte man vorher beim Abbremsen vergessen, aus dem hohen Gang runterzuschalten. Doch sobald man bei Grün etwas beherzter in die Pedale tritt, zeigt der Hinterradmotor, was er kann und schiebt Rad und Reiter mit unsichtbarer Hand nach vorn.

Noch bevor die Kreuzung überquert ist, zeigt die App ein Tempo über 25 Stundenkilometer (km/h) an und der leicht verstärke Tretwiderstand zeigt an, dass der Motor nun nicht mehr mithilft. Dabei fühlt sich die Unterstützung zu jeder Zeit kontrollierbar, wer weniger flott beschleunigen will, tritt einfach etwas weniger fest in die Pedale.

Wer will, kann das Rad mit Muskelkraft bequem auf etwa 35 km/h beschleunigen, danach wird die Trittfrequenz aber hektisch. Die hydraulischen Scheibenbremsen sorgen dabei dafür, dass das E-Bike-Leichtgewicht (16,1 Kg) stets schnell zum Stehen kommt.

Das E-Bike Urban Cowboy.

Foto: Cowboy / cowboy

Fazit: Ein moderner, schicker und unkomplizierter Stadtflitzer zu einem äußerst attraktiven Preis. Einziges Manko: das Vorderlicht mit mattem Scheinwerferglas sieht zwar sehr stylisch aus, bietet auf stockdunklen Wegen aber zuwenig Licht. Für beleuchtete Straßen reicht es aber aus. Wer das Rad schnell bewegt, behält den sportlichen Radfahraspekt, spart sich aber das nervende Anfahren nach Ampelstops.

VanMoof Electrified S2 & X2

Das Familien-Unternehmen aus Amsterdam verkauft aktuell die überarbeitete zweite Version seines E-Bikes: Die Modelle S2 und X2 unterscheiden sich hauptsächlich in Rahmen- und Felgengröße. Beim X2 ist das Oberrohr etwas tiefer gesetzt, außerdem ist vorne noch eine Tragevorrichtung angebracht.

Technik: Das VanMoof-E-Bike ist voll für den Alltag ausgestattet – samt Schutzblechen und stabilem Ständer. Vorder- und Rücklicht sind ebenfalls in den Rahmen integriert, der helle vordere Scheinwerfer funktioniert allerdings besser als beim Cowboy.

Der 250-Watt-Motor (500 Watt im Boost-Modus) sitzt in der Vorderradnabe, die Antriebskette ist zwar ölig, aber vollkommen von einem Plastikschutz umschlossen. Im Hinterrad sitzt eine automatische Zweigang-Nabenschaltung. Im Oberrohr steckt ein kleines LED-Matrix-Display, das während der Fahrt die Geschwindigkeit anzeigt – und den Ladestand der Batterie. Letztere ist fest in den Rahmen integriert, sie fasst 504 Wattstunden, was je nach Leistungseinstellung für 60 bis 150 Kilometer reicht.

Am Lenker sitzen links und rechts je ein kleiner Knopf. Damit lassen sich etwa die Klingel oder der Turbo-Boost-Modus für schnelles Anfahren bedienen. Am Hinterrad ist ein kleiner Knopf für das „Stealth-Schloss“. Wird er gedrückt, schiebt sich ein Bolzen durch die hintere Bremsscheibe – das Rad ist verriegelt und die Alarmanlage ist scharf. Wer das Rad versucht zu bewegen oder gar wegzutragen, löst einen mehrstufigen Alarm aus. Wird das Rad über die App als gestohlen gemeldet, schickt es laufend seine Position.

Alltag: Das VanMoof-Rad ist mit 19 Kilogramm schwerer, dank E-Motor stört das aber höchstens beim Tragen. Die Sitzposition ist etwas aufrechter als beim Cowboy, der Motor spricht weniger zackig an. Insgesamt ist das E-Bike alltagstauglicher und weniger sportlich ausgelegt, lässt sich per Muskelkraft aber ebenfalls bis zu einem Tempo von 35 km/h gut fahren.

Eine Besonderheit bei VanMoof: die „Sorgenfrei-Garantie“. Für jährlich 100 Euro (oder 240 Euro für drei Jahre) verspricht das Unternehmen, dass sein Bike-Hunter-Team ein gestohlenes Rad entweder wiederfindet oder durch ein Rad in gleichem oder besserem Zustand ersetzt. Dafür muss der Kunde es lediglich mit dem integrierten Schloss verriegelt haben.

Fazit: Mit dem S2 oder X2 bekommt man ein rundherum praktisches wie schickes E-Bike. Der Fokus liegt klar auf der Alltagstauglichkeit –- und lässt dabei keine Wünsche offen. Das zeigt sich im Vergleich auch im höheren Preis, für die gebotenen Funktionen ist er allerdings angemessen.

Einer der vielleicht besten Aspekte am Rad ist aber die Sorgenfrei-Garantie. Denn erst sie macht es möglich, das teure Stück auch im Alltag vor dem Supermarkt oder der Kneipe abzustellen, ohne sich ständig vor Fahrraddieben sorgen zu müssen.

Klar ist: Das Geschäft mit E-Bikes boomt weiter, wie auch aktuelle Zahlen zeigen.