Eigenbedarf: BGH entscheidet, wann Mieter wegen Krankheit bleiben dürfen

Karlsruhe. Eine 80-jährige demente Frau soll aus ihrer Berliner Wohnung ausziehen, in der sie seit 45 Jahren lebt. Der Grund: Ihr Vermieter, ein Familienvater, will mit Frau und Kind selbst einziehen. Dagegen hatte die Seniorin geklagt.

Das Berliner Landesgericht hatte ihr Recht gegeben: Weil die Dame schon so lange dort wohnt und an Demenz leide, dürfe sie bleiben. Dagegen ging der Familienvater in Revision und zog vor den Bundesgerichtshof (VIII ZR 180/18). Der entscheidet am Mittwoch.

Eigenbedarf-Urteile unterschiedlich: BGH soll Klarheit schaffen

170 Kilometer weiter südlich, in Halle (Saale), spielte sich ein ähnlicher – und doch ganz anders gelagerter – Fall ab: Hier hatten zwei Mieter geklagt, weil der Vermieter sie ebenfalls wegen Eigenbedarf aus der Wohnung rausschmeißen wollte. Auch sie verwiesen auf verschiedene Krankheiten, ein Umzug sei daher nicht möglich.

Hier war die Vorinstanz in Sachsen-Anhalt jedoch der Ansicht, ein Umzug sei den Mietern zumutbar. Dagegen zogen sie vor den BGH, auch hier ist für Mittwoch ein Urteil angekündigt (VIII ZR 167/17).

Eigenbedarfskündigungen: In jedem Härtefall muss einzeln entschieden werden

Das Urteil für beide Fälle wird für 14.30 Uhr erwartet. Während der BGH-Verhandlung zeichnete sich bislang ab, dass der Begriff „Härtefall“ nicht nur in einer Richtung betrachtet werden wollen. Allein das Alter des Mieters reiche als Maßstab nicht aus, so die Richter.

„Es gibt auch 80-jährige Marathonläufer“, so die Vorsitzende Richterin Karin Milger. Sie betonte jedoch: Es gebe auch Menschen, denen es schon mit Anfang 60 nicht gut gehe. Welche Verschlechterung einem Mieter durch den Umzug konkret droht, müsse notfalls ein Gutachter klären.

Angesichts von Wohnungsnot und immer mehr älteren Mietern bereitet die Härteklausel Gerichten zunehmend Probleme. Der BGH sieht deshalb die Tendenz, dass viele Fälle schematisch und „nicht in gebotener Tiefe“ gelöst werden. Dem will er offensichtlich einen Riegel vorschieben. Jeder Härtefall müsse sich genau angeschaut werden, so der Tenor.

Generell gibt es viele Dinge, die Wohnungsnehmer treffen können. Was Mieter beider Eigenbedarfsankündigung wissen müssen. Im Herbst entschied der BGH über das Widerrufsrecht bei der Zustimmung zu Mieterhöhungen. (dpa/vem)