Buchtipp "Generation Young": Vom Umgang mit jungen Arbeitnehmern

Berlin. Sachbücher mit dem Wort „Generation“ im Titel sind mit Vorsicht zu genießen. Sie haben fast immer die angeblich typischen Merkmale einer bestimmten Altersgruppe zum Thema. Aber zu meinen, dass diese typischen Eigenschaften tatsächlich auf alle Menschen in diesem Alter zuträfen, wäre ein großer Fehler.

Dennoch sind die Vertreter jeder Generation natürlich Kinder ihrer Zeit. Das gilt auch für die nach 1998 Geborenen, die sogenannte Generation Z, um die es in diesem Buch geht.

„Generation Young. Wie sie denkt. Wie sie arbeitet“ von Michael Lorenz.

Foto: Verlag businessvillage

Es geht um die nach 1998 Geborenen

„Generation Young“ von Michael Lorenz (Verlag Business Village, 204 S., 19,95 Euro) analysiert in den ersten sechs Kapiteln sehr gründlich die prägenden Einflüsse aus Gesellschaft, Elternhaus und Schule.

Die Tatsache zum Beispiel, dass in der Schule Noten kaum noch offen kommuniziert werden und die Förderung sich oft an den Schwächsten orientiert, hat selbstverständlich Einfluss auf den Sozialisierungsprozess der jungen Menschen.



Konflikte beim Eintritt ins Berufsleben

Ab Kapitel sieben wird es dann richtig spannend: Lorenz erläutert das Konfliktpotenzial, das sich beim Eintritt der ganz Jungen ins Berufsleben ergibt.

Einerseits wird diese Generation wegen des demografischen Wandels besonders umworben. Andererseits war keine Nachkriegsgeneration so unreif und unvorbereitet bei ihrem Berufseintritt.

Wohlgemerkt gilt auch hier: Ausnahmen bestätigen die Regel.

Unterhaltsames Sittengemälde

Lorenz erzählt Anekdoten, zitiert Nachrichten und formt daraus sein Gesamtbild. Was empirische Studien in trockenen Zahlenreihen referieren, skizziert Lorenz hier in einem präzisen und durchaus unterhaltsamen Sittengemälde der Generation Z. Seine Schlussfolgerungen kann man leicht nachvollziehen.

Der Buchautor ist Optimist und sieht sich als Brückenbauer. Am Ende ist immer die Jugend die dynamische Kraft in einer Gesellschaft und jeder, der mit jungen Absolventen oder Schulabgängern zu tun hat, ist gut beraten, sich darauf einzustellen. Insbesondere die letzten Seiten des Buchs enthalten wertvolle und konstruktive Ratschläge.