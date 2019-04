Arbeitsrecht: Wann Angestellte Recht aufs Zwischenzeugnis haben

Ein Mitarbeiter will sich verändern und braucht ein Zwischenzeugnis. Doch der Chef verweigert es ihm. So beurteilt ein Anwalt die Lage.

Berlin Jacob Schmitz ist Rechtsanwalt in der Berliner Kanzlei Prof. Dr. Streich & Partner. Hier beantwortet er Leserfragen.

Das sagt der Anwalt: Da liegt Ihr Chef wohl falsch. Grundsätzlich wird zwar gesagt, dass Arbeitnehmer ein Zwischenzeugnis nicht „einfach so“ verlangen können. Doch anders sieht es aus, wenn sie ein berechtigtes Interesse an einem Zwischenzeugnis haben. Ein berechtigtes Interesse liegt unter anderem dann vor, wenn sich Arbeitnehmer beruflich verändern wollen.

Außerdem ist ein berechtigtes Interesse bei betrieblichen Veränderungen gegeben. Das sind zum Beispiel Versetzungen in einen anderen Bereich des Betriebs, die Übernahme einer anderen Tätigkeit oder der Wechsel des Vorgesetzten. Außerdem kommen persönliche Gründe in Betracht, etwa wenn Sie in eine längere Elternzeit gehen.



Das sagen aktuelle Urteile

Die aktuelle Rechtsprechung erkennt bereits den Wunsch eines Arbeitnehmers nach der Vorbereitung eines beruflichen Wechsels als berechtigtes Interesse an. Im Ergebnis bedeutet das, dass Sie jederzeit und ohne Weiteres einen Anspruch auf ein Zwischenzeugnis haben.

Sollte sich Ihr Arbeitgeber dauerhaft querstellen, so würde ich – falls noch nicht geschehen – ihn schriftlich unter Fristsetzung auffordern, ein Zwischenzeugnis auszustellen, das sich auf Ihr Verhalten und Ihre Leistung erstreckt. Als nächsten Schritt empfehle ich Ihnen einen Rechtsanwalt beziehungsweise eine Rechtsanwältin zu beauftragen mit der Bitte, Ihren Anspruch noch einmal außergerichtlich geltend zu machen.



Notfalls vor Gericht ziehen

In den meisten Fällen erübrigt es sich damit, ein gerichtliches Verfahren anzustrengen, das mit weiteren Kosten verbunden wäre. Sollte Ihr Chef aber auch der anwaltlichen Aufforderung nicht nachkommen, so müssten Sie Ihren Anspruch gerichtlich geltend machen.