Der neue Lexus ES300h für die Business-Kundschaft

KeyHero dürfte der Alptraum eines jeden Schlüsseldienstes sein: Nutzer können ihren Schlüssel in der Maschine scannen lassen. Anschließend wird ein digitales Abbild codiert in der App des Nutzers angelegt. Sollte er seinen Schlüssel nun einmal verlieren, kann er zu einem diese Automaten gehen und sich den Schlüssel für nur drei US-Dollar nachmachen lassen. Über die App lässt sich das Schlüssel-Abbild auch verschicken, etwa wenn man nicht in der Stadt ist und einen guten Freund in die Wohnung lassen will. Ob das Unternehmen auch in Deutschland starten will, ist bislang nicht bekannt.

Foto: Jan Mölleken / FMG