Kündigung im Urlaub: Das können Sie machen

Nach den Ferien findet ein Angestellter die Kündigung in der Post. Ist das rechtens? Wie kann er sich wehren? Das sagt eine Anwältin.

Berlin. Rechtsanwältin Kaja Keller arbeitet in der Kanzlei Gansel Rechtsanwälte. Hier beanwortet sie Leserfragen rund ums Arbeitsrecht.

Nachdem ich zwei Wochen im Urlaub war, finde ich die Kündigung meines Arbeitgebers im Briefkasten vor. Ist das überhaupt erlaubt? Und was soll ich jetzt tun?

Das sagt die Anwältin: Zunächst einmal tut es mir sehr leid für Sie, dass Ihnen gekündigt wurde. Für die meisten Menschen ist das eine sehr sensible Lage. Leider muss ich Ihnen aber auch sagen, dass es rechtens ist, dass Ihnen der Arbeitgeber die Kündigung während Ihres Urlaubs schickt.

Wichtig für eine rechtlich bindende Kündigung ist, dass sie dem Arbeitnehmer unter Einhaltung der Kündigungsfrist zugestellt wird. Und die Arbeitsgerichte gehen in der Regel davon aus, dass der Zugang einer Kündigung mit dem Einwurf in den Briefkasten des Arbeitnehmers erfolgt ist.

Anwältin Kaja Keller ist auf das Thema Arbeitsrecht spezialisiert.

Foto: Gansel Rechtsanwälte

Denn es wird angenommen, dass es dem Arbeitnehmer möglich ist, von der Kündigung zu erfahren. Das gilt nach Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts sogar dann, wenn der Arbeitgeber wusste, dass der Arbeitnehmer im Urlaub abwesend ist. Von dieser Position sind Gerichte bislang nur in extrem seltenen Fällen abgewichen.

Sich rechtlich beraten lassen

Was Sie nun tun sollten, ist, sich rechtlich beraten zu lassen. Ein Anwalt prüft, ob die Kündigung alle formalen Bedingungen erfüllt. Wird in dem Kündigungsschreiben auch nur gegen eine formale Bedingung verstoßen, so ist die Kündigung nicht rechtens.

Ist sie es, sollten Sie Kündigungsschutzklage erheben. Dafür bleiben Ihnen nach Zugang der Kündigung drei Wochen Zeit. Wenn Sie also nach einem zweiwöchigen Urlaub wieder nach Hause kommen, haben Sie vielleicht nur noch eine Woche. Eile ist also geboten.

Nachbarn mit Briefkasten-Leeren beauftragen

Tipp für alle, die vorsorgen wollen: Beauftragen Sie während eines Urlaubs einen Bekannten mit der Leerung Ihres Briefkastens. Weisen Sie denjenigen darauf hin, dass er Briefe Ihres Arbeitgebers öffnen und Sie über den Inhalt informieren soll.

Wann die Kündigung zugegangen ist, hat für Betroffene nämlich in doppelter Hinsicht Bedeutung, weil es um wichtige Fristen geht: erstens um die Kündigungsfrist und zweitens um die dreiwöchige Frist für die Erhebung einer Kündigungsschutzklage.