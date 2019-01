Crashtests: Der nächste Unfall kommt bestimmt

Der Dummy Hybrid III wurde so entworfen, dass er einem durchschnittlichen Mann so nahe wie möglich kommt. Bald ist nur noch sein Nachfolger Thor im Einsatz.

Landsberg. Harten Tag im Job gehabt? Falls Ihnen ein „Ja“ auf den Lippen liegt, könnte das ein wenig vorschnell sein, bevor Sie nicht die Geschichte von Hybrid III gehört haben. Volker Sandner rollt einen seiner wichtigsten Mitarbeiter gerade zur Tür herein.

Rund 80 Kilo, 1,75 Meter lang, schlank, betont ausdruckslose Mimik. „Der kommt direkt aus einem Auto, der hat jetzt den Rest des Tages frei“, sagt der Leiter Fahrzeugsicherheit des ADAC-Technikzentrums in Landsberg am Lech und lächelt.

Dafür, dass „H3“ gerade bei einem Crashtest vor eine Wand gefahren wurde und das Auto dabei von Tempo 64 km/h auf null in nur 0,3 Sekunden gestoppt wurde, sieht unser Mitarbeiter der Woche erstaunlich fit aus.

Schublade mit Dummy-Ersatzteilen

„Dann hat das Auto wohl so funktioniert, wie es soll“, resümiert Sandner und zieht eine der säuberlich beschrifteten „Ersatzteile“-Schubladen auf: „Wenn es doch eine Schramme gibt, bringen wir H3 schon wieder in Form“, sagt er und präsentiert uns eine Dummy-Ersatzhand, Modell europäisch Fleischrosa.

Auch beim Blick in die anderen Ecken des Raums ist nicht so ganz klar, ob wir uns wirklich im Labor der NCAP-Tester befinden – oder vielleicht doch eher in Frankensteins Werkstatt.

Ein Besuch im Crash-Labor kann ganz ernüchternd sein

Wenn Fans übers heilige Blech schwa­dronieren, scheint so ziemlich alles wichtig. Aber haben Sie schon mal jemanden damit angeben hören, dass sein „Neuer“ im Crashtest besonders gut abgeschnitten hätte? Wohl kaum. Da kann so ein Besuch in einem nüchternen Labor ganz heilsam sein. Das erdet und fokussiert auf das, was wirklich wichtig ist, wenn es einmal darauf ankommt.

Auf einem Rollwagen sitzt eine Familie von Kinder-Dummys, an Gerüsten reihen sich Puppen verschiedenster Größen. Sie alle sorgen dafür, dass Autos in den letzten Jahrzehnten so sicher geworden sind wie nie zuvor – unterstreicht auch Simon Edmonds, Technical Manager bei Euro NCAP.

Attrappen für Männer, Frauen und Kinder, in allen Altersstufen

Die etwas sperrige Abkürzung steht für „European New Car Assessment Programme“ – deutlich bekannter sind die Bewertungen, die seine Gesellschaft mit Sitz im belgischen Leuven vergibt. Fünf der begehrten Sterne stehen für bestmögliche Sicherheit, die ein modernes Auto heute bieten kann.

„Am Ende geht es nur um Sicherheit, um nichts sonst. Im Fall eines Unfalls zählt nicht die schöne Ausstattung, sondern nur, ob das Auto die ­Passagiere schützt“, sagt Sandner. Deswegen werden die Dummys mit viel Aufwand so konstruiert, dass sie Menschen so nah wie möglich kommen. Es gibt Attrappen für Männer, Frauen und Kinder, in allen Altersstufen, für Frontal- oder Seitenaufprall.

Die lebensgroßen Puppen sind randvoll mit Mechanik an Knien oder Wirbelsäule sowie Sensoren, die Beschleunigung messen können oder Krafteinwirkung melden. „Aber trotz aller Hightech ist es für die Biomechanik enorm schwierig, die Komplexität eines Körpers auch nur annähernd hinzubekommen“, gesteht Simon Edmonds.

Dummy Thor ist voll bepackt mit Hightech

Das gilt insbesondere für unseren H3: Entworfen wurde diese Dummy-Generation schon in den 70er-Jahren. Nach einer Entwicklungszeit von 20 Jahren wurde die H3-Familie in den 90er-Jahren in Dienst gestellt.

„Die Technik hat seither Fortschritte gemacht, daher steht die neueste Dummy-Generation kurz vor der Fertigstellung“, erklärt Sandner und deutet auf einen anderen Mitbewohner dieser Dummy-WG. „Darf ich vorstellen, das ist Thor.“ Offiziell steht THOR für „Test Device for Human Occupant Restraint“ („Testinstrument für Passagier-Rückhaltesysteme“).

Thor ist vollgepackt mit Hightech. Leistungsfähigere Sensoren, bessere Datenaufzeichnung, bessere Biomechanik, neue Sensoren im Gesichtsbereich: Thor ist der neue Held für Crashtester – und der Grund, warum H3 sich nach 40 Jahren Berufserfahrung vermutlich bald auf den Ruhestand freuen darf.

Passagiere müssen in der idealen Position sitzen

„Eigentlich bleiben Dummys ewig im Dienst, wenn man sie sorgsam pflegt“, betont Sandner. Das ist auch ratsam: Lagen die H3-Dummys für Frontaltests noch bei etwa 300.000 Euro, wird für Thor eher eine Million Euro aufgerufen.

„Im Grunde sprechen wir bei der Fahrzeugsicherheit über Erkenntnisse, die seit 30 oder 40 Jahren Gültigkeit haben. Natürlich helfen passive Sicherheitssysteme wie Airbags und moderne aktive Assistenten wie automatische Bremssysteme mit. Aber am Ende kommt es wie vor Jahrzehnten darauf an, dass die Fahrgastzelle hält – und die Passagiere einen Gurt tragen.

„Für den Unfallforscher ist oft nicht die Technik der Schwachpunkt, sondern der Mensch. „Was glauben Sie, was passiert, wenn sich ein Airbag mit bis zu 300 km/h entfaltet und der Beifahrer lässig seine Füße auf dem Armaturenbrett abgelegt hat?“ Eines ist klar: Alle Sicherheitssysteme funktionieren nur dann optimal, wenn sich die Passagiere in der idealen Position befinden: Sitz aufrecht. Kopfstütze korrekt. Gurt richtig einstellen.

Fünf Sterne zu bekommen ist keine Selbstverständlichkeit

„Gerade in den letzten Jahren gab es vielleicht die Wahrnehmung, jedes neue Auto würde fünf Sterne bekommen und das sei eher Marketing.“ Diesen Eindruck will Simon Edmonds zurechtrücken: „Fünf Sterne zu bekommen ist keine Selbstverständlichkeit. “

Pro Jahr werden etwa 30 neue Automodelle im Rahmen des Euro NCAP geprüft. Für eine Testreihe werden jeweils vier Fahrzeuge in verschiedene Crash-Szenarien geschickt, die häufige Unfallsituationen nachstellen. Das Punktesystem belohnt dabei auch die generelle Sicherheitsausrüstung.

„Ein Fahrzeug, das lediglich die gesetzlichen Mindestvorgaben erfüllt, würde keinen Stern bei Euro NCAP erhalten“, erklärt Edmonds. Die getesteten Autos sind normale Serienfahrzeuge, ausgewählt streng nach dem Zufallsprinzip.

In sechs Sekunden auf 64 km/h beschleunigt

Ein Autoleben im Dienste des Euro NCAP ist kurz. Um die Fahrzeuge – von einem Stahlseil gezogen – auf 64 km/h zu beschleunigen, reichen sechs Sekunden aus. Beim Aufprall wird das Auto von einer Wand oder einem Pfahl gestoppt und so in 0,3 Sekunden zum Stillstand gebracht.

„Eigentlich hört man nur das Geräusch des Seils und einen Knall. Man kann sich nur schwer vorstellen, welche Kräfte bei einem Unfall wirken.“

Genau diese Aufprallenergie muss eine Fahrgastzelle so gut wie möglich absorbieren ­beziehungsweise ableiten: „Die Physik kann man nicht austricksen – je mehr Mühe sich die Ingenieure geben, desto sicherer ist am Ende das Fahrzeug“, erklärt Edmonds.

Dazu kommt ein zweiter Ansatz, den Euro NCAP mit seinen Sternen systematisch fördert: „Aktive Sicherheitstechnologien helfen dabei, ­Bewegungsenergie abzubauen – etwa durch eine blitzschnelle Bremsung –, bevor ein Unfall passiert“, erklärt der ADAC-Experte.

„Hersteller wie Mercedes, BMW, Volvo oder auch Subaru, die regelmäßig Fünf-Sterne-Wertungen erhalten, können stolz sein auf so ein Ergebnis.“