YouTube-Böller bringt Mann in Lebensgefahr - Das sind die Warnungen der Pyro-Experten vor Silvester

Ein Silvesterböller wird gezündet. Ähnliche Sprengkörper haben in Deutschland in diesen Tagen schon schwere Verletzungen gefordert.

Böller haben schon in den Tagen vor Silvester Menschen in Deutschland verletzt. Wir klären die wichtigsten Fragen zum Thema Feuerwerk.

Feuerwerk Mann wegen Böller in Lebensgefahr – So warnen Pyro-Experten

Berlin. Feinstaub, Müll, Tierschutz, Gesundheitsgefahr – Wohl noch nie wurde so vehement auf die Nachteile des Böllerns und Knallens am Jahresende hingewiesen wie 2018. Dennoch wird auch in den Tagen vor Silvester vielerorts schon fleißig gezündelt – teils mit üblen Folgen.

Ein 18-Jähriger aus Ottersberg (Niedersachsen) erlitt schwere Verbrennungen und schwebte am Samstag in Lebensgefahr, nachdem er mit drei Freunden am Donnerstag in einer Scheune einen Böller bauen wollte. Die Anleitung hatten die jungen Männer auf YouTube gefunden.

Der Böller sei aber unkontrolliert explodiert und habe dabei 60 Prozent der Haut des 18-Jährigen verbrannten. Einer seiner Freunde (18) wurde dabei leicht verletzt, der dritte blieb unversehrt. Die Feuerwehr musste den Brand löschen.

Schon am Samstag der vergangenen Woche hatten fünf Teenager in Chemnitz eine Zwölfjährige leicht verletzt, indem sie einen Böller auf sie geworfen hatten.

Wir klären die wichtigsten Fragen zum Thema Feuerwerk rund um Silvester 2018:

Das sind die Tipps der Pyro-Experten zum sicheren Umgang mit Feuerwerk:

Achtung vor ausländischem Feuerwerk: Fachleute warnen vor der hohen Sprengkraft von Feuerwerkskörpern aus dem Ausland. Sogenannte Polenböller enthielten häufig einen sogenannten Blitzknallsatz, der wegen seiner chemischen Zusammensetzung sehr viel stärker reagiere, sagt Pyrotechnik-Experte Christian Lohrer von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM).

Fachleute warnen vor der hohen Sprengkraft von Feuerwerkskörpern aus dem Ausland. Sogenannte Polenböller enthielten häufig einen sogenannten Blitzknallsatz, der wegen seiner chemischen Zusammensetzung sehr viel stärker reagiere, sagt Pyrotechnik-Experte Christian Lohrer von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM). Explodiere so ein Gegenstand in der Hand, drohten schwere Verletzungen wie der Verlust von Fingern. Er appellierte zum Kauf von Feuerwerkskörpern in Deutschland - „in vertrauenswürdigen Läden“ und nicht etwa aus Kofferräumen an Autobahnparkplätzen.

BAM-Expertin Heidrun Fink betont, dass Raketen keinesfalls aus der Hand abgefeuert und Böller nicht geworfen werden dürften.

Weil leere Flaschen für den Raketenstart oft zu unstabil seien, stellt sie eine Sektflasche für zusätzlichen Halt noch in eine Getränkekiste. „Nach dem Anzünden direkt in den Mindestabstand begeben!", appelliert Fink. Dieser betrage bei Raketen, Batterien und Knallkörpern acht Meter. Ein Radius, der an Silvester in Städten selten zu sehen ist.

Um Verbrennungen an Haut und Händen, Augenverletzungen oder Hörschäden bei Kindern zu vermeiden, sollten Kinder beim Silvesterfeuerwerk nur schwer entflammbare Kleidung aus Baumwolle tragen. Das rät die Aktion „Das sichere Haus". Zum Schutz von (Haus-)Tieren ruft der Deutsche Tierschutzbund zur Rücksichtnahme auf. Tierhalter sollten ihre Wohnung zu einem ruhigen Rückzugsort machen mit geschlossenen Fenstern und Türen. Halter von Kleintieren und Vögeln sollten Gehege und Volieren in einem möglichst ruhigen Raum und mit einiger Entfernung zum Fenster unterbringen und sie mit einem Tuch zu den Seiten hin abdecken. Auch solle man vom Böllern in Grünanlagen und Parks absehen, um Wildtiere und ihren Lebensraum nicht zu stören.

achten sollte: Um Verbrennungen an Haut und Händen, Augenverletzungen oder Hörschäden bei Kindern zu vermeiden, sollten Kinder beim Silvesterfeuerwerk nur schwer entflammbare Kleidung aus Baumwolle tragen. Das rät die Aktion „Das sichere Haus“. Zum Schutz von (Haus-)Tieren ruft der Deutsche Tierschutzbund zur Rücksichtnahme auf. Tierhalter sollten ihre Wohnung zu einem ruhigen Rückzugsort machen mit geschlossenen Fenstern und Türen. Halter von Kleintieren und Vögeln sollten Gehege und Volieren in einem möglichst ruhigen Raum und mit einiger Entfernung zum Fenster unterbringen und sie mit einem Tuch zu den Seiten hin abdecken. Auch solle man vom Böllern in Grünanlagen und Parks absehen, um Wildtiere und ihren Lebensraum nicht zu stören.

Warum wird in diesen Jahr so intensiv über das Böllern debattiert?

Umweltschützer haben sich so deutlich wie selten gegen das exzessive Böllern ausgesprochen, vielerorts haben Behörden reagiert und örtliche Pyro-Verbote ausgesprochen. Unter anderem ist das Böllern in bestimmten Bereichen verboten in:

Dortmund

Düsseldorf

Köln

Hannover

Braunschweig

Bremen

Lüneburg

Göttingen

Die betroffenen Gebiete sind zumeist Teile der Innenstadt oder historische Stadtkerne. In unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen ist das Zünden von Feuerwerkskörpern generell verboten. Das hat vor allem mit Lärmschutz zu tun.

Was kritisieren Umweltschützer am Feuerwerk?

Ihr Hauptargument ist die hohe Feinstaubbelastung. Das Umweltbundesamt rief zu einem Verzicht auf privates Silvesterfeuerwerk auf. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) forderte eine Verlegung von Pyro-Shows aus belasteten Innenstädten.

Laut Zahlen des Umweltbundesamts geraten in Deutschland allein in der Silvesternacht rund 4500 Tonnen Feinstaub in die Luft – rund 15,5 Prozent der Menge, die im ganzen Jahr durch den Straßenverkehr in Umlauf gerät. „In vielen Orten ist die Feinstaub-Konzentration am 1. Januar so hoch wie sonst im ganzen Jahr nicht“, sagte die Chefin des Umweltbundesamtes, Maria Krautzberger.

Ein weiteres Argument: der Müll, der durch die Tonnen von Knallkörpern entsteht und einfach auf den Straßen liegen bleibt. Er belaste Boden und Grundwasser ebenso wie Flüsse und Küstenbiotope, kritisiert unter anderem der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND).

Was bedeutet das Feuerwerk für Tiere?

Kleiner, aber feiner Unterschied: Das Prüfsiegel der BAM kennzeichnet den legalen Böller im Vordergrund. Dahinter: ein Feuerwerkskörper aus Polen mit ohne Prüfsiegel. Solche „Polenböller“ haben eine oft unkontrollierbare und gefährliche Sprengkraft.

Foto: Marius Schwarz / imago/Marius Schwarz

Der Deutsche Tierschutzbund weist darauf hin, dass viele Tiere, besonders Hunde und Katzen, wegen ihres sensiblen Gehörs unter Feuerwerk leiden.

Starke und laute Explosionen können außerdem den Orientierungssinn von Tieren beeinträchtigen oder sogar Schockzustände auslösen. Auch werden ihre Lebensräume durch Müll belastet und möglicherweise durch Schadstoffe aus den Sprengkörpern kontaminiert.

Wie stehen die Bürger zum Böllern?

Bei einer Umfrage des Online-Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag unserer Redaktion sprachen sich fast 60 Prozent von mehr als 5000 Befragten für Feuerwerksverbote in deutschen Innenstädten aus.

Mit 19,1 Prozent sprechen sich auch mehr Männer eindeutig gegen ein solches Verbot aus als Frauen (14,5 Prozent).

Ein weiteres Ergebnis der Umfrage: Mit steigendem Alter steigt auch die Ablehnung von Feuerwerk in Innenstädten. Mit 69,2 Prozent ist die Ablehnung in der Gruppe der Deutschen ab 65 Jahren am größten.

Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA für die „Bild“ will die Mehrheit der Menschen in Deutschland gar nicht böllern. Nur 18 Prozent gaben an, Knallkörper zünden zu wollen.

Was sagt die Politik zum Feuerwerk?

Julia Klöckner (CDU), Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft.

Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Julia Klöckner (CDU) hält ein generelles Verbot für überzogen. Für die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft käme es einer „Bevormundung“ gleich. Dass es immer wieder „Deppen“ gebe, die sich nicht an Einschränkungen halten, dürfe nicht zu Konsequenzen für vernünftige Bürger führen.

Welche Folgen hatte das Böllern zuletzt?

In den vergangenen Jahren war es in fast allen Teilen Deutschlands zu Unfällen mit Böllern gekommen. Anfang Januar erlag ein 22-Jähriger schweren Kopfverletzungen, nachdem ein Böller bei einer privaten Silvesterfeier direkt vor seinem Gesicht explodiert war.

Auch in diesem Herbst sind schon Unfälle mit Böllern bekannt geworden. Auf einer Geburtstagsfeier in Badeborn (Sachsen-Anhalt) hatte ein 49-Jähriger Ende November mehrere Finger verloren, als ein Silvesterböller in einer Hand explodierte.

