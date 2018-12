AOK, Barmer und Co.: Diese Krankenkassen senken den Zusatzbeitrag

Berlin. Das Gesetz zur Beitragsentlastung der Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung hilft ab Januar 2019 vielen Versicherten in Deutschland. Über die Auswirkungen berichtet die Zeitschrift „Finanztest“ in ihrer neuen Ausgabe. 18 Kassen wollen die Zusatzbeiträge senken.

Die Zeitschrift vergleicht dabei die verschiedenen Versicherungen. „Wer von der teuersten bundes­weit geöff­neten Kasse zur güns­tigsten wechselt, kann mehrere hundert Euro Beitrag pro Jahr sparen. Die Ersparnis ist abhängig vom Einkommen. Verdient jemand monatlich 3000 Euro brutto, bringt ein Wechsel monatlich etwa 33 Euro, pro Jahr also rund 400 Euro Ersparnis.“

Wer mehr Brutto hat, kann aber auch in eine höhere Steuerklasse rutschen, so „Finanztest“.

Krankenkassen-Mindestbeitrag für Selbstständige sinkt

Eine wichtige Änderung gibt es beim Mindestbeitrag für Selbstständige – dieser sinkt, so können sich zum Beispiel Unternehmer und Freie Mitarbeiter mit wenig Einkommen deutlich günstiger versichern als bisher.

Arbeitgeber profitieren von der neuen Verteilung des Zusatz­beitrags. „Angestellte haben mehr auf ihrer Gehalts­abrechnung, weil Arbeit­geber wieder die Hälfte aller Beiträge zur Kranken­versicherung tragen“, schreibt „Finanztest“.

Arbeitgeber übernehmen mehr vom Zusatzbeitrag

Bisher über­nehmen Arbeit­geber nur die Hälfte des allgemeinen Beitrags­satzes von 14,6 Prozent. Den Zusatz­beitrag, den jede Kasse je nach finanzieller Situation fest­legt, zahlten die Beschäftigen bisher allein. „Ab 2019 wird auch dieser Betrag zwischen Arbeitnehmer und Arbeit­geber geteilt.“ Grundsätzlich sinkt er von einem auf 0,9 Prozent.

Aus dem Test der „Finanztest“ die Entwicklungen der größten Krankenkassen in Deutschland:

Techniker Krankenkasse (11,1 Millionen Mitglieder): Beitrag soll gesenkt werden. Wie genau, steht noch nicht fest. Aktuell liegt der Zusatzbeitrag noch bei 0,9 Prozent

Beitrag soll gesenkt werden. Wie genau, steht noch nicht fest. Aktuell liegt der Zusatzbeitrag noch bei 0,9 Prozent Barmer (9,2 Millionen): Der Zusatzbeitrag von 1,10 Prozent bleibt bestehen

Der Zusatzbeitrag von 1,10 Prozent bleibt bestehen DAK (5,7 Millionen): Der Zusatzbeitrag von 1,5 Prozent bleibt bestehen

Der Zusatzbeitrag von 1,5 Prozent bleibt bestehen AOK Bayern (4,5 Millionen): „Finanztest“ machte keine Angaben zum Zusatzbeitrag 2019, aktuell: 1,1 Prozent

„Finanztest“ machte keine Angaben zum Zusatzbeitrag 2019, aktuell: 1,1 Prozent AOK Baden-Württemberg (4,4 Millionen): Ebenfalls keine Angaben, ebenfalls 1,1

Diese Krankenversicherungen senken ihre Beiträge:

AOK Bremen/Bremerhaven: von bisher 0,8 Prozent auf 0,7 Prozent ab 2019

von bisher 0,8 Prozent auf 0,7 Prozent ab 2019 AOK Hessen: von 1 Prozent auf 0,9 Prozent

von 1 Prozent auf 0,9 Prozent AOK Rheinland/Hamburg: von 1,4 Prozent auf 1,1 Prozent

von 1,4 Prozent auf 1,1 Prozent Bergische KK: von 1,39 Prozent auf 1,15 Prozent

von 1,39 Prozent auf 1,15 Prozent Bertelsmann BBK: Senkung bisher nur angekündigt, bisher 1,2 Prozent

Senkung bisher nur angekündigt, bisher 1,2 Prozent BKK Firmus: von 0,6 Prozent auf 0,44 Prozent

von 0,6 Prozent auf 0,44 Prozent BKK Freudenberg: von 0,9 Prozent auf 0,7 Prozent

von 0,9 Prozent auf 0,7 Prozent BKK Gildemeister/Seidensticker: von 1,2 Prozent auf 1,1 Prozent

von 1,2 Prozent auf 1,1 Prozent BKK Melitta Plus: von 1,1 Prozent auf 0,9 Prozent

von 1,1 Prozent auf 0,9 Prozent BKK Verbund Plus: Senkung bisher nur angekündigt, bisher 0,7 Prozent

Senkung bisher nur angekündigt, bisher 0,7 Prozent Continentale BKK: von 1,3 Prozent auf 1,1 Prozent

von 1,3 Prozent auf 1,1 Prozent Debeka BKK: von 0,9 Prozent auf 0,8 Prozent

von 0,9 Prozent auf 0,8 Prozent hkk: Senkung bisher nur angekündigt, aktuell 0,59 Prozent

Senkung bisher nur angekündigt, aktuell 0,59 Prozent mhplus BKK: von 1,1 Prozent auf 0,98 Prozent

von 1,1 Prozent auf 0,98 Prozent Salus BKK: von 0,95 Prozent auf 0,79 Prozent

von 0,95 Prozent auf 0,79 Prozent Securvita BKK: von 1,7 Prozent auf 1,1 Prozent

von 1,7 Prozent auf 1,1 Prozent Techniker Krankenkasse: Senkung bisher nur angekündigt, bisher 0,9 Prozent

Senkung bisher nur angekündigt, bisher 0,9 Prozent WMF BKK: von 1,1 Prozent auf 0,9 Prozent

Immer mehr Kassen bieten laut Finanztest inzwischen auch Online-Services an.

Krankenkassen sitzen auf Milliarden

Gesundheitsminister Jens Spahn hatte angekündigt, den Zusatzbeitrag für Krankenkassen zu senken. Hintergrund ist, dass die gesetzlichen Krankenkassen insgesamt 21 Milliarden Euro horten.

