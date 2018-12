Vom Bausatz bis zum Key-Finder: Geschenkideen für Autofans

Berlin. Weihnachten naht – und damit die Frage, was man seinen Liebsten unter den Christbaum legt. Sollte der zu Beschenkende ein Autofahrer oder gar -narr sein, könnten folgende elf Vorschläge infrage kommen. Einige Präsente machen das Leben des Autofahrers leichter, andere auch schöner.

Zur erstgenannten Kategorie zählen sogenannte Schlüssel- oder Keyfinder. Jeder kennt die Situation: Man will losfahren, scheitert jedoch am spontanen Aufbruch, weil der Schlüssel verschollen zu sein scheint. Hängt der Zündschlüssel jedoch an einem Signalgeber eines Keyfinder-Systems, ist die Suche schnell erledigt.

Ein Fingertipp in der entsprechenden Smartphone-App löst einen Alarm aus, der direkt zum Schlüssel führt. Die um 20 Euro teuren Helfer gibt es auch mit Smartphone-Suchfunktion. Drückt man einen Knopf auf dem Schlüsselfinder, meldet sich das abgetauchte Telefon.

Mit dem Allround Finder lassen sich auch unauffindbare Autos lokalisieren.

Foto: SPS / sps

Manchmal kann nicht nur der Autoschlüssel, sondern gleich das ganze Auto verschollen sein. Die Situation ist zwar nicht ganz so alltäglich wie der verlegte Schlüssel, doch mancher Autobesitzer hat schon Monate nach dem letzten Abstellort gesucht.

Einfach lokalisieren lässt sich dieser mit dem PAJ GPS Allround Finder. Ist dieser im Fahrzeug deponiert, lässt sich bis zu 30 Tage lang der aktuelle Standort ausfindig machen. Das handliche, rund 100 Euro teure Gerät benötigt dafür allerdings eine eigene SIM-Karte. Hier bietet PAJ auch ein entsprechendes Komplettpaket.

Gemütliches Schrauben am Porsche-Motor vor dem Kamin

Ein anderes praktisches Technik-Gadget ist der OBD-Schnittstellen-Dongle Pace, mit dessen Hilfe ein Smartphone mit Pace-App zum Super-Bordcomputer mutiert. Während der Fahrt zeigt das Display des Telefons unter anderem Motordrehzahl, Öltemperatur, Batteriespannung, Geschwindigkeit oder Turbodruck an.

Wichtiger dürfte vielen Nutzern jedoch sein, dass sich die Daten des Fahrtenbuchs exportieren und dem Finanzamt vorlegen lassen. Ein weniger spektakulärer Dienst ist ein Spritspartrainer, mit dessen Hilfe sich einige der 119 Euro für den Kaufpreis wieder zurückholen lassen.

Pearl bietet die Dashcam NavGear MDV-2850 für rund 80 Euro an.

Foto: SPS / sps

Keine wirklich neue Technik, doch angesichts jüngerer Gerichtsentscheide in Deutschland mittlerweile in aller Munde sind die momentan noch halb­legalen Dashcams. Gute Geräte finden sich bereits für unter 100 Euro. In einem Vergleichstest der Zeitschrift „Computerbild“ ging als Preis-Leistungs-Sieger der von Pearl vertriebene NavGear MDV-2850 für rund 80 Euro hervor. Allerdings bleibt es vorläufig dabei, dass man sich juristisch mit einer Dashcam in einer Grauzone bewegt.

Für von Fahrverboten bedrohte Dieselbesitzer ein interessantes Geschenk können sogenannte Last-mile-Vehikel sein. Hier gibt es eine Reihe unterschiedlicher Optionen wie zum Beispiel elektrisch angetriebene Mini-Scooter, die voraussichtlich ab 2019 für den Straßenverkehr zugelassen sind.

Muss ein Dieselfahrer mit seinem Fahrzeug außerhalb der Verbotszone parken, kann er diesen aus dem Kofferraum zaubern und damit die letzten Kilometer bis zum Wohnort überbrücken. Ob Klapproller, Hoverboard oder Falt-Pedelec – der Markt der Möglichkeiten ist groß, ähnlich wie die Preisspannen, die von zweistellig bis vierstellig reichen.

Zum Reifenwechseln drehmomentstarke 18-Volt-Geräte

Ein weiteres Technik-Gadget ist der Akkuschlagschrauber für die Reifenmontage. Viele Autobesitzer wechseln halbjährlich die Räder. Wer diesen Tausch in Eigenregie durchführt, wird sich beim Lösen und Festziehen der Radmuttern über etwas elektrische Unterstützung freuen. Will man Reifen wie bei der Formel 1 wechseln, sollte man ruhig einen dreistelligen Betrag investieren. Dann bekommt man drehmomentstarke 18-Volt-Geräte, mit denen sich Kraft und Zeit sparen lassen.

Wer noch mehr Zeit schenken will, sollte über einen Gutschein für eine besonders gründliche Fahrzeugreinigung nachdenken. Ein Wellness-Programm fürs Auto sorgt nicht nur für mehr Behaglichkeit, sondern wirkt sich auch positiv auf den Wert­erhalt aus.

Franzis bietet den Vierzylinder des Porsche 550 Spyder als 1:3-Modell an.

Foto: SPS / sps

Größere Waschstraßen, ­Kfz-Betriebe und natürlich spezielle Fahrzeugaufbereiter bieten meist verschiedene Bausteine für die Intensivpflege an. Die Preise für diese Dienstleistungen starten in der Regel im un­teren zweistelligen Bereich. ­Werden noch Polsterreinigung, Ozonbehandlung oder Lederpflege hinzu­gebucht, kann es dreistellig werden.

Die gewonnene Zeit kann man als Beschenkter dann gemütlich in Kaminnähe mit dem Aufbau eines Porsche-Motors verbringen. Nein, kein echter, sondern lediglich ein 1:3-Modell der Firma Franzis. Diese bietet seit Kurzem auch einen Vierzylinder aus dem Porsche 550 Spyder mit beweglichen Komponenten und einer Zündfunkensimulation an. Kostenpunkt: 229 Euro.

Wie wäre es mit einem Mercedes-Stern als Weinflaschenverschluss?

Ebenfalls für Bastelfreunde interessant könnte ein neuer Lego-Technik-Bausatz des Aston Martin DB5 sein. Der aus den früheren James-Bond-Filmen bekannte Sportwagen im Maßstab 1:8 bietet einige Q-Gadgets wie beispielsweise rotierende Nummernschilder, Reifenaufschlitzer in den Felgen oder einen voll funktionsfähigen Schleudersitz. Der 1290 Teile schwere Bausatz kostet rund 150 Euro.

Einteilig, sehr speziell und ein echtes Schmuck- wie Sammlerstück ist eine Löwenskulptur von Peugeot, die das 160. Jahresjubiläum des Markenlogos der französischen Automarke symbolisiert. Die fast 30 Zentimeter lange Miniatur macht auf Schreibtischen oder in Regalen eine fraglos gute Figur. Der in einem schwarzen Präsentkoffer verpackte Handschmeichler ist in der Peugeot Lifestyle Boutique für 149 Euro erhältlich.

Für deutlich weniger Geld gibt es ein anderes legendäres Markenlogo: den Mercedes-Stern als Weinflaschenverschluss. Vor allem Benz-Besitzer, die sich gerne auch mal einen guten Tropfen gönnen, dürften sich über dieses Kleinod freuen. Es kombiniert einen Naturkork-Weinverschluss mit dem historischen Kühlerhaubenstern aus Edelstahl. Kostenpunkt: rund 30 Euro.