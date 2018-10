Grippeimpfung: Darf der Chef Grippeimpfung anordnen?

Ein Mitarbeiter will sich nicht gegen Grippe impfen lassen, fürchtet aber Probleme, falls er erkranken sollte. Eine Anwältin erklärt.

Berlin. Anwältin Kaja Keller von der Kanzlei Gansel Rechtsanwälte ist auf Arbeitsrecht spezialisiert. Hier beantwortet sie Fragen der Leserinnen und Leser.

Mein Arbeitgeber bietet in diesem Jahr eine Grippeimpfung an. Der Chef hat das initiiert, weil uns im vergangenen Winter die Grippewelle voll erwischt hatte. Ich möchte mich aber eigentlich nicht impfen lassen. Wie ist das rechtlich – muss ich bei der Impfung trotzdem mitmachen? Könnte es Nachteile haben, wenn ich mich weigere?

Das sagt die Anwältin: Grundsätzlich kann Sie niemand dazu zwingen, sich gegen die Grippe impfen zu lassen. Auch Ihr Chef kann das nicht – selbst dann, wenn er die Impfung im eigenen Haus anbietet.

Kaja Keller ist Anwältin in der Berliner Kanzlei Gansel Rechtsanwälte.

Foto: Gansel Rechtsanwälte

Es gibt in Deutschland keinen Impfzwang. Allerdings empfiehlt die Ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts die Impfung für Arbeitnehmer, die in Arztpraxen, Krankenhäusern sowie in Alten- und Pflegeheimen arbeiten.

Diese Personengruppen kommen sehr häufig mit Grippekranken in Berührung oder sind in Kontakt mit Menschen, deren Abwehrkräfte nicht mehr gut funktionieren.

Viele Beschäftigte auf engem Raum

Allerdings kann eine Grippeimpfung auch bei Büroangestellten eine sinnvolle Maßnahme zur Gesundheitsförderung sein. Schließlich arbeiten oft viele Beschäftigte auf engem Raum zusammen. Offenbar ist das auch bei Ihnen der Fall.

Was passiert also, wenn Sie sich nicht, wie vom Chef gewünscht, impfen lassen und dann die Grippe bekommen? Wird Ihnen womöglich das Gehalt während der Krankschreibung gestrichen?

Diese Frage kann ich Ihnen mit einem klaren Nein beantworten. Niemand kann Sie zur Rechenschaft ziehen, wenn Sie die Grippe erwischt. Auch dann nicht, wenn Sie das Impf-Angebot Ihres Unternehmens ausschlagen.

Maßnahmen neben der Impfung

Nicht zuletzt garantiert Ihnen die Impfung ja auch keinen kompletten Schutz vor der Erkrankung. Und außerdem gibt es Menschen, die sich ausdrücklich nicht impfen lassen dürfen.

Es gibt jedoch einiges, was Sie und Ihre Kollegen im Büro auch ohne Impfung gegen die Grippewelle tun können. Regelmäßiges Händewaschen und Handgel zur Desinfektion sind einfache Methoden und dämmen die Ausbreitung von Viren ein.

Grundsätzlich sollten kranke Arbeitnehmer zu Hause bleiben, bis sie wieder gesund sind.