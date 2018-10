Zeitumstellung: Wann genau wird die Uhr auf Winterzeit umgestellt?

Die Zeitumstellung auf Winterzeit steht am 28. Oktober an. Wir erklären, warum es sie gibt und wann genau die Uhren gedreht werden.

Berlin. Am Sonntag, 28. Oktober 2018, wird die Uhr auf Winterzeit umgestellt. Wir erklären, warum umgestellt wird und ob die Zeit vor- oder zurückgestellt wird. Zudem sagen wir, seit wann es die Zeitumstellung gibt und wann sie in Deutschland abgeschafft werden soll.

Wann werden die Uhren umgestellt 2018?

Am 28. Oktober wird die Zeit um 3 Uhr nachts umgestellt. Die Uhren werden dann um eine Stunde zurückgedreht. Die Nacht ist an diesem Datum dann länger. Man kann also eine Stunde länger schlafen oder auch feiern. Allerdings wird es in den kommenden Wochen abends auch eine Stunde früher dunkel.

Am einfachsten macht es sich, wer eine Funkuhr hat: Derjenige muss morgen nicht erstmal alle Uhren umstellen. Auch die meisten Handys müssen nicht auf die Winterzeit eingestellt werden – Sie holen sich die aktuelle Uhrzeit aus dem Funknetz.

Was ist die richtige Zeit? Sommer- oder Winterzeit?

Ob eine Zeit richtig oder falsch ist, liegt im Auge des Betrachters. Das kennt jeder von Treffen mit Freunden, die immer zu spät kommen. Bei der Zeitumstellung lässt sich aber durchaus eine Standardzeit benennen. Denn bevor die Zeitumstellung, wie wir sie kennen eingeführt wurde, liefen Uhren in Deutschland so, wie sie es nach der Winterzeit tun.

In den 1970er Jahren wurde in Deutschland erstmals auf Sommerzeit umgestellt. Umstritten ist allerdings, ob nach einer Abschaffung der Zeitumstellung die Sommer- oder wieder die Winterzeit zum Standard wird (siehe unten).

Neben der Sommer- und Winterzeit gibt es aber auch noch die koordinierte Weltzeit UTC (französisch: Temps universel coordonné). Die deutsche bzw. mitteleuropäische Winterzeit entspricht der Angabe UTC+1.

Zeitumstellung – die wichtigsten Fakten:

Zwei Mal im Jahr werden die Uhren umgestellt: einmal im Frühjahr und einmal im Herbst

Das nächste Mal werden die Uhren am 28. Oktober umgestellt

Um 3 Uhr in der Nacht werden die Uhren auf 2 Uhr zurückgestellt

Es gibt eine Debatte um das Ende der Zeitumstellung

Warum gibt es die Zeitumstellung?

Die Zeitumstellung in Europa wurde im Jahr 1976 eingeführt, weil durch die Einführung der Sommerzeit Energie gespart werden sollte. Das Argument: weil es abends länger hell blieb, musste nicht so viel Energie für elektrisches Licht oder andere Hilfsmittel aufgewendet werden.

Frankreich hatte nach der Ölkrise 1973 die jährliche Umstellung auf Sommerzeit wieder eingeführt – alle anderen Mitglieder der damaligen EG (Europäische Gemeinschaft) hatten sich angeschlossen. Bis 1981 hatten alle Mitgliedsstaaten die Umstellung eingeführt. Ob tatsächlich Energie gespart wurde, ist umstritten.

Das Umweltbundesamt ist sich sogar sicher: Die Zeitumstellung spart keine Energie. „Zwar wird durch die Zeitumstellung im Sommer tatsächlich abends weniger häufig das Licht angeknipst – im Frühjahr und Herbst jedoch wird in den Morgenstunden auch mehr geheizt.

Das hebt sich gegenseitig auf“, heißt es. Kritiker der Umstellung hatten argumentiert, dass der Wechsel den Biorhythmus von Menschen beeinträchtige und zudem im Winter die Gefahr von Wild-Unfällen im Straßenverkehr erhöhe, weil es abends früher dunkel sei.

Wie lange gibt es die Zeitumstellung?

Schon der US-amerikanische Wissenschaftler und Politiker Benjamin Franklin hatte 1784 eine Zeitumstellung zur Diskussion gestellt. Auch ihm ging es um Einsparungen beim elektrischen Licht. Die erste Umstellung auf Sommerzeit in den USA gab es im Jahr 1918, die Zeitumstellung in ihrer jetzigen Form gibt es in Deutschland seit 1981.

Seitdem wird am letzten Sonntag im März auf Sommerzeit umgestellt, am letzten Sonntag im Oktober auf Winterzeit. Im Jahr 1980 gab es eine einmalige Umstellung auf Sommerzeit am 6. April.

Ist die Umstellung zwischen Winterzeit und Sommerzeit nicht abgeschafft worden?

Tatsächlich hat die EU-Kommission verkündet, dass die Umstellung auf Sommerzeit im März 2019 das letzte Mal erfolgen soll. Das hatte eine Debatte um die Zeitumstellung ausgelöst.

In einer europaweiten Internetumfrage der Kommission hatte sich zuvor die Mehrheit der Befragten EU-Bürger für eine Abschaffung der EU-Zeit ausgesprochen. Auch das Europäische Parlament hatte sich für eine Abschaffung ausgesprochen. Doch es gibt Bedenken: Forscher warnen bereits vor der ewigen Sommerzeit.

Welche Zeit danach gilt, soll jeder EU-Mitgliedsstaat selbst entscheiden. Wie es in einem Vorschlag der EU-Kommission heißt, sollen die Staaten bis April 2019 mitteilen, ob sie künftig dauerhaft Sommer- oder Winterzeit nutzen wollen. Wo dauerhaft zur Winter- bzw. früheren Normalzeit zurückgekehrt wird, würde die Zeit letztmalig im Oktober 2019 umgestellt.