Knöllchen beim Discounter: Was Kunden tun können

Grünes Chaos auf der B54 in Dortmund: Am 5. April 2018 hat ein Lkw rund 400 Kisten Bier auf dem Weg in die Dortmunder Innenstadt verloren. In der Auffahrt zu einer Bundesstraße gerieten die Kisten ins Rutschen und rund ein Viertel der Ladung flog durch die Seitenwand des Sattelaufliegers auf die Fahrbahn. Verletzt wurde niemand. Prost!

Foto: - / dpa