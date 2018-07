Tradition trifft Moderne in einem sanierten Bauernhaus

Hamburg. Das Credo von Architekt Volkmar Wulff lässt sich schnell benennen: So viel alte Baukultur retten wie möglich. Deshalb lädt er uns in sein Bauernhaus in Altengamme – es ist das Elternhaus seines Vaters – ein.

Dort, so betont der 48-jährige Planer, könne er an vielen Stellen zeigen, wie die Tradition die Moderne „küsst“. Schon beim Anblick des 1862 gebauten, reetgedeckten Hauses wird klar, was er meint: Da sind die dreifach verglasten Fenster mit Sprossen im oberen Teil, die moderne Haustür mit Glaseinfassung und die Solarkollektoren an der Giebelseite des verklinkerten Hauses. Sie sichern die Versorgung der fünfköpfigen Familie mit warmem Brauchwasser.

„Viele haben zuerst gestutzt, als sie die Kollektoren nicht auf dem Dach, sondern an der Hauswand montiert sahen“, erzählt der Architekt, der das Haus mit seiner Frau und drei Töchtern bewohnt. Damit habe er aber zwei Pro­bleme zugleich gelöst.

Die Diele wird als großer Wintergarten genutzt

„Zum einen habe ich so einen Sonnenschutz direkt vor meinen Büroräumen, zum anderen muss ich mir nun nicht mehr überlegen, ob ich das Reetdach sicherheitshalber mit Kupfer oder einem ähnlichen Material verkleiden muss, um das Brandrisiko bei zu hoher Sonneneinstrahlung auf die Kollektoren zu senken.“ Sehr findig!

Wir betreten das gut 260 Quadratmeter große Haus – und staunen über die Diele. Die beeindruckt mit 50 Quadratmeter Fläche, schönem Dachgebälk, gestrichen in freundlichem Hellgrau, und wunderschön erhaltenem Terrazzoboden.

„Hier haben meine Eltern einst Hochzeit gefeiert“, erzählt der Hausherr. Für ihn und die Familie ist dieser Raum mit der Büroküche und der großen Panoramaverglasung so etwas wie ein Wintergarten mit Blick auf alte Obstbäume und Wiesen.

Ein Raum, von dem man das Büro und eines der Kinderzimmer erreicht. „Zu Weihnachten und an sonstigen Festtagen nutzen wir diesen Raum sehr gern als Esszimmer“, erzählt der Architekt.

Auf 100 Quadratmetern unterm Dach

Eigentliches „Reich“ der Familie ist das neu gebaute Dachgeschoss mit 100 Quadratmetern – von dort hat man einen traumhaften Blick auf die Elblandschaft ringsherum. Und zwar nicht nur von der Wohnküche und dem dort vorgehängten Stahlbalkon mit Holzbelag aus, sondern auch über die beiden Gauben, die fast vorwitzig östlich und westlich aus dem Satteldach herauskragen.

Durch ihre seitliche Verglasung blickt man über den Elbdeich auf die Flusslandschaft und den Campingplatz gegenüber. Momentan ziehen allerdings die Jungstörche auf einem Horst nur wenige Meter entfernt vom Haus die Blicke auf sich.

Der Architekt freut sich: „Mit dieser modernen Interpretation von Gaube ist ein hoher Lichteinfall gesichert und ein Ausblick ohne jegliche Behinderung durch Schrägen möglich. Mit Fledermausgauben wäre das nicht realisierbar gewesen.“

Vom Balkon aus kann man auf die Elblandschaft ringsherum schauen.

Nebenbei erfahren wir, dass Felder und Wiesen ringsherum der Familie gehören – die Rede ist von 24 Hektar plus 2000 Quadratmeter Garten. Hat Wulff daran gedacht, diesen Grundbesitz nutzbar zu machen? Der Familienvater stutzt.

Nein, lautet die Antwort. Er habe das Land ja „nur“ von seinen Vorvätern geerbt. „Das gilt es in unserer Kulturlandschaft zu erhalten und behutsam weiterzuentwickeln.“ Punkt! Verdichtung ist also nicht angedacht.

Tanja Wulff kommentiert dies mit einem Lächeln. Sie ist Grundschullehrerin und erzählt, dass der Ort noch vor gut neun Jahren Werbung für die kleine Schule machen musste. „Jetzt gibt es mehr Kinder, als wir Plätze haben“, freut sie sich.

Zurück zum Haus und damit zum gesunden Wohnen. Denn Wulff ist auch Baubiologe. Deswegen achtet er bei seinen Planungen auf den Einsatz schadstofffreier und antiseptischer Materialien.

Polystyrol käme nie zum Einsatz

Dazu gehören Kalk- und Lehmfeinputz sowie Strahlungsheizkörper an den Wänden. In der Diele sind sie gleich einige Meter hoch. Was spricht für diese Geräte?

Wulff: „Sie liefern Wärme, die als besonders behaglich empfunden wird, und das bei einer relativ niedrigen Lufttemperatur. Das senkt die Energiekosten und dient der Umwelt!“

Viel naturbelassenes Holz ist in den Wohn- und Schlafräumen zu sehen; am Boden und auf der modern gehaltenen Treppe im Dachgeschoss wurde vorwiegend geöltes Eichenparkett verlegt. Gibt es ein Material, das für Wulff absolut tabu ist und keinesfalls zum Einsatz kommen sollte?

„Ja, Polystyrol!“, so die Antwort des Baubiologen. Das Material sei brennbar, nicht nachhaltig und die Entsorgung auch ungeklärt. „Und wenn es erst mal brennt, setzt es toxische Gase frei.“ Das neue Dachgeschoss wurde deshalb mit Zellulosefasern zwischen den Holzsparren und Holzfaserdämmplatten als Installationsebene gedämmt.

Auf Wiesen und Obstbäume blickt man vom rückwärtigen Teil des Grundstücks. Hier haben die drei Töchter eine kleine „Outdoorküche“ eingerichtet.

Unten war angesichts des zweischaligen alten Mauerwerks eine sechs Zentimeter dicke Hohlschaldämmung möglich. „Das reicht, um es auch in der großen Diele warm zu halten“, so Wulff.

Die Harmonie der Vielfalt wird beachtet

Dort fließt übrigens eine Wasserader mittendurch. Das habe er bei einem Gang mit der Rute entdeckt, erzählt der 48-Jährige. „Die fließt auch am Haus entlang.“ Das sei aber nicht weiter schlimm, solange sie nicht durch eines der Schlafzimmer fließe.

„Auf Kreuzungspunkten von Wasseradern wurden früher Kirchen gebaut, um positive Impulse bei Predigten zu setzen“, weiß er zu erzählen. Er selbst nutze das Wissen der „Altvorderen“, wenn er bei seinen Planungen darauf achte, dass sich in oder am Haus das Dreieck (Dach), der Kreis (halbrunde Mauern), das Quadrat (Korpus des Hauses) und die Spirale widerspiegeln (Treppenhaus).

Sie stünden für die vier Grundelemente Sonne, Wasser, Erde und Luft. „Harmonie der Vielfalt heißt dieses Prinzip der Baubiologie“, erläutert der Architekt.

Und dann fragt er, ob wir eigentlich wüssten, weshalb Störche als Glücksbringer gelten? Nein! „Weil sie sich nur auf Häusern niederlassen, wo es keine Störungen gibt, wo es also wohngesund zugeht.“ Und das sei ihm wichtig, angesichts der vielen möglichen Belastungen durch Elektrosmog, Wohngifte und Schimmelpilze.

Die auskragende Gaube erlaubt viel Lichteinfall im Dachgeschoss, wo sich auch das Wohnzimmer befindet.

Dabei führt er uns zu dem Teil des Hauses, wo früher der Stall war und Kühe gehalten wurden. „In der früheren Jauchegrube wird jetzt Regenwasser gesammelt“, erzählt der Familienvater stolz. Und Tanja Wulff ergänzt: „Die alten Treppenstufen des Hauses dienen nun als Arbeitsplatte für die Outdoorküche unserer Kinder.“

Das sind Beispiele, die der Architekt mag. „Sie zeigen, dass Altes und Neues harmonisch verbunden werden können!“ Aha, das meint er also mit „küssen“.

Am 20. Juli um 18 Uhr kann das Haus in Begleitung von Volkmar Wulff besichtigt werden. Anmeldungen sind erwünscht unter Tel. (040) 723 54 85 oder info@biotektur-wulff.de.