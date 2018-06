Statt Schwarzarbeit: Steuern sparen mit der Putzhilfe

Hamburg. Putzen, Hemden bügeln oder Staub wischen: Viele Menschen leisten sich dafür eine Haushaltshilfe. "Der Markt für haushaltsnahe Dienstleistungen gilt als Wachstumsmarkt, denn die Nachfrage in diesem Bereich ist noch nicht ausgeschöpft", sagt Dominik Enste vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln.

40 Prozent der Haushalte würden nach einer Umfrage des Bundeswirtschaftsministeriums gerne eine Hilfe im Haushalt beschäftigen, können sich diese aber nicht leisten oder finden keine zuverlässige Hilfe. Der Anteil der Haushalte mit einer Putzhilfe ist in Berlin mit 7,6 Prozent eher durchschnittlich. Mit 14,6 Prozent ist er in Hessen am höchsten, in Sachsen-Anhalt mit rund 2,8 Prozent am niedrigsten.

Allerdings ist der Markt der Haushaltshilfen von Schwarzarbeit geprägt. "90 Prozent der Haushalte lassen die Leistungen schwarz erbringen", sagt Enste. In Berlin haben nur 7468 Haushalte ihre Hilfe bei der Minijob-Zentrale angemeldet. 149.900 Haushalte beschäftigen aber eine Haushaltshilfe, wie Daten des sozio-ökonomischen Panels des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) ergeben.

Wie hoch ist der Anteil der Schwarzarbeit in Berlin?

Die offizielle Anmeldequote bei der Minijob-Zentrale liegt bei fünf Prozent, 95 Prozent der betroffenen Haushalte beschäftigen also ihre meist ausländische Helferin schwarz. Es ist möglich, dass einige Haushalte eine Haushaltshilfe beschäftigen, die offiziell selbstständig oder sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist. Weil diese Personen nicht auf 450-Euro-Basis arbeiten, müssen sie nicht bei der Minijob-Zentrale angemeldet werden. Dem DIW zufolge ist die Zahl dieser Personen aber zu vernachlässigen.

Warum wird schwarz gearbeitet?

"Es ist vielfach eine Mischung aus Bequemlichkeit und Gewohnheit, weil es schon viele Jahre so praktiziert wird", sagt Wolfgang Buschfort, Sprecher der Minijob-Zentrale. Sie ist zuständig für alle Minijobs in Deutschland. Die Anmeldung werde auch vermieden, weil die Helfer mehreren Jobs nachgingen und die zulässige Schwelle von 450 Euro monatlich an Einnahmen überschritten.

So wie die 40-jährige Natalia. "Als ich vor 15 Jahren nach Deutschland kam, war Putzen gehen für mich die einzige Möglichkeit, zu arbeiten", sagt sie. "Die meisten meiner Jobs mache ich schwarz. Ich bin dadurch flexibler und verliere nicht meinen Anspruch auf Hartz IV. Ich weiß schon, dass das falsch ist. Aber ich bin alleinerziehende Mutter. Für mich ist die Hauptsache, dass es meinen beiden Kindern gut geht." Bundesweit beschäftigen 3,6 Millionen Haushalte eine Hilfe. bei der Minijob-Zentrale sind 305.158 angemeldet.

So mistet man den Kleiderschrank richtig aus Der Kleiderschrank quillt über und beherbergt viel zu viele Teile, die einfach nicht mehr getragen werden? Höchste Zeit, ihn auszumisten und Ordnung zu schaffen. Mit diesen Tipps gelingt das ganz einfach. So mistet man den Kleiderschrank richtig aus

Wer beschäftigt schwarz?

"Der typische Arbeitgeber einer unangemeldeten Haushalthilfe ist über 60, kommt aus Westdeutschland, hat Abitur, verfügt über ein Haushaltsnettoeinkommen von mehr als 2000 Euro und lebt mit einer anderen Person zusammen", sagt Buschfort. Denn während nur vier Prozent der Unter-30-Jährigen bereits schwarz beschäftigt haben, sind es bei den Über-60-Jährigen 13 Prozent.

Welche Gefahren drohen bei illegaler Beschäftigung?

"Die Risiken sind für den Arbeitgeber ungleich höher als für die illegale Hilfskraft. Es droht die Nachzahlung der hinterzogenen Sozialabgaben für bis zu fünf Jahre und eine Strafe von bis zu 5000 Euro", sagt Buschfort. Noch größer sind aber die finanziellen Risiken, wenn die Putzhilfe verunglückt. "Dann muss der Arbeitgeber die Behandlungskosten übernehmen und bei gravierenden Folgen auch eine lebenslange Rente zahlen", sagt Buschfort.

Nicht immer ist die illegale Beschäftigung nur eine Ordnungswidrigkeit. "Wenn wir das Verfahren nicht an die Zentralstelle Schwarzarbeitsbekämpfung der Stadt abgeben und die Sache selbst weiterverfolgen, dann geht es um Straftatbestände", heißt es beim Zoll. Typische Delikte sind dabei Schwarzarbeit in Verbindung mit Bezug von Sozialleistungen oder die Hinterziehung von Sozialabgaben.

Wie lässt sich eine Haushaltshilfe legalisieren?

"Mit einem einseitigen Formular, dem Haushaltsscheck, lässt sich die Hilfe problemlos anmelden", sagt Buschfort. Die Minijob-Zentrale fragt auch nicht danach, wie lange die Putzhilfe schon schwarz beschäftigt wurde. Das Formular gibt es unter www.minijob-zentrale.de im Internet oder telefonisch unter 0355/29 02-707 99.

Voraussetzung für eine Anmeldung ist, dass die Putzhilfe insgesamt im Monat nicht mehr als 450 Euro verdient – auch wenn sie in mehreren Haushalten tätig ist. Sonst kann sie nicht bei der Minijob-Zentrale angemeldet werden. Die Helferin ist mit der Anmeldung kranken- und unfallversichert. Der Arbeitnehmer selbst muss nichts zahlen. Für den Arbeitgeber summieren sich die Abgaben auf bis zu 15 Prozent – zusätzlich zum vereinbarten Lohn.

Welche Vorteile ergeben sich daraus?

Die Haushaltshilfe ist dann nicht nur legal, sondern auch besser abgesichert. Sie hat Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. "80 Prozent dieser Kosten bekommt der Arbeitgeber über die Minijob-Zentrale erstattet", sagt Buschfort. Die Unfallversicherung schützt bei Arbeits- und Wegeunfällen. Der Arbeitgeber ist vor finanziellen Ansprüchen aus einem Arbeitsunfall geschützt und kann seine Aufwendungen in der Steuererklärung geltend machen.

Rechnet sich das steuerlich?

Grundsätzlich gilt: Für im Haus­halt­scheck­verfahren angemeldete Minijobber können jährlich maximal 2550 Euro in der Steuererklärung abgerechnet werden. 20 Prozent davon werden anerkannt. Das ergibt einen Steuer­abzug von maximal 510 Euro pro Jahr.

Wie sieht die Steuerersparnis konkret aus?

Ein Beispiel: Die angemeldete Haushaltshilfe kommt 16 Stunden im Monat in die Wohnung arbeiten und erhält einen Stundenlohn von zwölf Euro. Das entspricht einem Monatsverdienst von 192 Euro. Nach Anmeldung muss der Arbeitgeber zusätzlich 14,8 Prozent Abgaben zahlen, so dass sich die monatlichen Aufwendungen auf 220,42 Euro erhöhen. Er zahlt im Jahr also rund 2645 Euro. Bei der Einkommensteuererklärung im folgenden Jahr darf er maximal 2550 Euro davon geltend machen. Davon werden 20 Prozent anerkannt: Die Steuerersparnis beträgt 510 Euro und ist deutlich höher als die gezahlten Abgaben (341,04) Euro.

Muss der Lohn überwiesen werden?

Minijobber im Haushalt können auch nach der Anmeldung bar entlohnt werden. Die Minijob-Zentrale schickt dem Haushalt jährlich einen Nachweis über die Höhe der geleisteten Abgaben.