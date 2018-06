Auch Mercedes bietet bald Lieferungen in den Kofferraum

Stuttgart. Was macht das Auto den größten Teil seines Lebens? Richtig, herumstehen! Da wäre es doch praktisch, wenn es in dieser Zeit Butler-Funktionen übernimmt, zum Beispiel indem es Supermarkteinkäufe entgegennimmt. Mithilfe des Internets soll kommendes Jahr allen neuen Mercedes-Fahrzeugen ein umfangreicheres Service-Angebot namens Chark.me mit dieser und anderen Funktionen zur Verfügung stehen.

Chark.me ist die Abkürzung des Slogans "Change the way you park", was den Imperativ, seine Parkgewohnheiten zu ändern, beinhaltet. Die Idee ist nicht ganz neu und unter anderem auch schon für Smart- und VW-Kunden mit der Kofferraumzustellung von DHL in ähnlicher Form verfügbar. Für Mercedes-Besitzer wurden einige weitere Möglichkeiten ersonnen, die alle auf der Grundidee basieren: Ein Fahrzeugnutzer erlaubt verschiedenen Service-Partnern Zugang zu seinem Fahrzeug, ohne dafür in der Nähe zu sein.

Freigabe zur Fahrzeugöffnung kommt per App

Zu den Chark.me-Partnern gehören zum Beispiel Supermärkte, bei denen man online per Smartphone-App eine Bestellung aufgibt, die ein Lieferservice zum Fahrzeug bringt. Der Bote erhält auf seinem Smartphone eine einmalige Freigabe zur Fahrzeugöffnung in einem definierten Zeitfenster. Kommt er am Fahrzeug an, kann er sich nach einer Sicherheitsprüfung Zugang zum Innenraum verschaffen, um dort zum Beispiel eine Lebensmittel- oder Getränkekiste zu deponieren.

Von Öffnung, Anlieferung und Schließung wird der Autobesitzer quasi in Echtzeit informiert, zudem bekommt er Vorher-/Nachher-Fotos. Neben Supermärkten sind noch eine Wäscherei, eine Apotheke und ein Fahrzeugreiniger in der derzeitigen Testphase dabei, der Dienst steht aktuell nur Mercedes-Mitarbeitern in Stuttgart zur Verfügung.

Supermarkt-Lieferung wird wohl rund fünf Euro kosten

Die Dienstleistungen haben natürlich ihren Preis. Derzeit müssen Lieferungen vom Lebensmittel-Discounter einen Mindestbestellwert von 40 Euro haben. Wenn Chark.me für echte Kunden zur Verfügung steht, wird eine Supermarkt-Lieferung wohl rund fünf Euro kosten. Eine Wäsche für ein kompaktes Auto schlägt mit gut 25 Euro zu Buche. Die Nutzung der App Chark.me wird hingegen kostenlos sein.