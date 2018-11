Eis und Schnee – Diese Pflichten haben Mieter und Eigentümer

Berlin. Schnee, Frost, spiegelglatte Straßen: Der Winter hatte weite Teile Deutschlands am Wochenende fest im Griff. Für die kommenden Tage sagen die Meteorologen – nach einer sehr kurzen Beruhigung – in verschiedenen Regionen weiteren Eisregen und Schnee vorher. Was Autofahrer, Hauseigentümer und Mieter beachten sollten.

Tausende Glatteisunfälle gab es am Wochenende. Der ADAC weist in diesem Zusammenhang auf die „situative Winterreifenpflicht“ hin. Diese sieht vor, dass bei den aktuellen Wetterverhältnissen nur mit Matsch-und-Schnee-Reifen gefahren werden darf. Erkennbar sind diese an der M+S-Kennzeichnung und/oder an einem Schneeflockensymbol mit drei Bergspitzen.

Unfall mit Sommerreifen

Kommt es derzeit mit Sommerreifen zu einem Unfall, „kann dies zu erheblichen Leistungskürzungen der Vollkaskoversicherung wegen grober Fahrlässigkeit führen“, warnt der Automobilclub. Das betrifft zwar nicht die Schäden der Unfallopfer, die über die Haftpflichtversicherung abgedeckt sind, aber die Kosten für Reparaturen am eigenen Auto. Eine Teilkasko zahlt bei Eis und Schnee sowieso nicht.

Auch die Haftpflicht kann Unfallverursacher in Mithaftung nehmen. Nach einem Urteil des Amtsgerichts Trier zum Beispiel kommt es zu einer Mithaftung von 20 Prozent, wenn das Auto mit Sommerreifen auf Schnee bei einem Ausweichmanöver, das der Unfallverursacher zu vertreten hat, ins Schleudern gerät und verunglückt. Zudem drohen beim Verstoß gegen die Winterreifenpflicht ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister. Bei einer Behinderung des Verkehrs, also auch einem Unfall, erhöht sich das Bußgeld auf 80 bis 120 Euro.

Vereiste Gehwege

Hauseigentümer und Mieter tragen die Verantwortung dafür, dass niemand auf zugeschneiten oder vereisten Gehwegen stürzt. Im Detail legt jede Kommune in ihrer Ortssatzung fest, zu welchen Zeiten und in welchem Umfang der Winterdienst zu erbringen ist. Ist ein Haus oder eine Wohnung vermietet, kann der Eigentümer die Räum- und Streupflicht auf den Mieter übertragen. Dazu bedürfe es einer ausdrücklichen Bestimmung im Mietvertrag, wie der Deutsche Mieterbund betont.

Es gebe kein Gewohnheitsrecht, wonach etwa „immer der Mieter im Erdgeschoss“ die Aufgabe übernehmen müsse. Könne der Eigentümer oder Mieter nicht selbst räumen und streuen, sollte er eine andere Person oder einen Winterdienst damit beauftragen, rät der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). „Denn wer vorsätzlich oder fahrlässig der Pflicht zur Schnee- und Glättebekämpfung nicht nachkommt, handelt ordnungswidrig. Das kann mit Geldbußen bis zu 10.000 Euro geahndet werden“, sagt GDV-Experte Mathias Zunk.

Mehrmals am Tag schippen

Rutscht ein Fußgänger aus und verletzt sich, weil der Gehweg nicht geräumt oder gestreut war, haftet in der Regel der Eigentümer oder Mieter. Auch wer einen Winterdienst beauftrage, sollte deshalb kontrollieren, ob alle Gefahren beseitigt würden, rät der GDV. Vor den finanziellen Folgen schütze zwar eine Privat- oder Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung – soweit sie vorhanden ist – „diese übernimmt aber nicht die Bußgelder“, so Zunk.

Generell gilt laut Deutschem Mieterbund: Bei Bedarf muss auch mehrmals am Tag geschippt, gefegt und gestreut werden. Und das gelte selbst dann, wenn Vermieter oder Mieter einem Beruf nachgingen und deshalb gar nicht zu Hause seien. Auch wer im Urlaub sei, stehe in der Verantwortung.