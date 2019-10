"Sie war eine wichtige Stimme der Vernunft"

Das, was Frau Ates widerfahren ist und widerfährt, löst bei mir zweierlei aus: zum einen großen Zorn auf das Versagen von Mitbürgern als ewige Wegseher, wenn Zivilcourage bei einem tätlichen Angriff auf eine Frau gefordert ist. Zum anderen unterstützt die gezeigte Gleichgültigkeit der muslimischen Mitbürger gegenüber dieser couragierten Frau und Anwältin meine Annahme, eine Frau gilt nicht viel in deren Parallelgesellschaft hier. Ich reiste 13 Jahre lang nach Nahost und erlebte diese Haltung dort hautnah. Ich sage aber keineswegs, dass alle männlichen Muslime so sind. Aber diese Mitbürger, die einen derartigen Psychoterror auf diese Frau ausüben und sie sogar zur Aufgabe von Beruf und Status zwingen, sind absolute Feiglinge, die sich hinter anonymen Drohungen verstecken. Die Politik sollte Frau Ates helfen und sie mit allen Mitteln schützen (z.B. Zeugenschutz).

Hans-Georg Reiss , Charlottenburg

Das ist eine Schande für die deutsche Politik und ebenso für das Verhalten von Verbänden. Diese bewunderungswürdige Frau derart im Regen stehen zu lassen, ist ein übles Armutszeugnis. Die allgemeinen Lippenbekenntnisse reihum sind nichts wert. Die Realität ist erschütternd. Unser Gemeinwesen ist nicht fähig, für die Sicherheit und Arbeitsfähigkeit von Seyran Ates zu sorgen. Schlimm.

Robert Nickel , Steglitz

Da wird eine engagierte Rechtsanwältin, die sich jahrelang für misshandelte Berliner Türkinnen eingesetzt hat, bedroht. Ihre Hilfeschreie bleiben ungehört. Jetzt, wo das Kind in den Brunnen gefallen ist, zeigen sich die Menschen plötzlich bestürzt. Vorher haben sie aber nichts getan, um ihr zu helfen. Auch der verantwortliche Innensenator Ehrhart Körting hat kläglich versagt und die Frau im Stich gelassen. Sie musste sich ihrem Schicksal ergeben.

Egon Franke , Wilmersdorf

Eine Anwältin, die Mandantinnen vertritt, die lediglich ein normales, gleichberechtigtes Leben führen wollen, muss kapitulieren, weil sie in unserem Land weitgehend schutzlos Machos ausgeliefert ist. Gleichzeitig stören und attackieren rechte Schläger immer dreister und unverfrorener Wahlveranstaltungen demokratischer Parteien. In alle Richtungen müssten endlich klare Grenzen gesetzt werden und deren Einhaltung konsequent überwacht werden.

Hans-Joachim Gillert , Neukölln

Man kann den Rückzug von Frau Ates nur bedauern, war sie doch leider einer der wenigen Menschen in Berlin, die versuchten, Missstände der Einwanderungspolitik in das Licht der Öffentlichkeit zu stellen. Gerade im Hinblick auf die verschrobenen Träumereien einer der deutschen Kultur entgegengesetzten Multikulti-Gesellschaft war sie eine wichtige Stimme der Vernunft. Frau Ates sollte gerade in der heutigen Zeit weiterhin ihre Stimme erheben, ob nun als Anwältin oder in anderer Funktion. Ansonsten kann man den Rückzug nur als großen Verlust für Berlin bewerten.

Axel Riesebeck , Mitte

Noch einmal nachgerechnet

Zum Artikel "Haushälter einig: Alles nach Berlin" vom 4. September Wir wundern uns, hat sich doch in letzter Zeit nichts geändert. Die Aufteilung der Ministerien auf zwei Standorte war immer schon ein Unfug der Bonner Lobby. Wenn die Haushälter sich heute einig sind, dass selbstverständlich alle Ministerien nach Berlin gehören, weil die Teilung viel zu teuer ist und wir ja bekanntlich kein Geld haben, dann fragt sich der Bürger, was denn die Haushälter in der Vergangenheit im Kopf hatten.

Lotte Schönböck , Schmargendorf

Grass sollte Scham erkennen lassen

Zum Artikel "Über das Drama des Schreibens" von 6. September Der Autor Günter Grass hat es leider nicht bei seiner international anerkannten künstlerischen Arbeit belassen. Er hat sich daneben häufig öffentlichkeitswirksam zu moralischen und politischen Fragen mit erhobenem Zeigefinger geäußert und dabei auch nicht davor haltgemacht, andere zu diffamieren. Deswegen ist sein jahrzehntelanges paralleles Schweigen über seine eigene SS-Zugehörigkeit keineswegs mit einem Schamgefühl abzutun beziehungsweise mit einem "Drama des Schreibens" zu begründen. Denn sein Schweigen erfolgte ganz bewusst, war also ein Verschweigen und damit zugleich eine Täuschung der Öffentlichkeit, die er zumindest billigend in Kauf genommen hat. Herr Grass könnte Scham dadurch erkennen lassen, indem er es zukünftig unterlassen würde, erneut öffentlich seinen Zeigefinger zu erheben oder mit diesem auf andere zu deuten. Möge er einsichtig werden und sich zu seinem und aller Wohl allein den Künsten widmen.

Rolf H. Diederich , Tegel

Zuviel Technik in den Lastzügen

Zum Artikel "Mercedes: Unfallzahlen sollen sinken" vom 6. September Es ist mir unverständlich zu lesen, dass heute eine Vielzahl von Hilfsmitteln nötig ist, um einen Lkw, Bus oder sonstigen Transporter zu lenken. Analog dazu kann man die Sache so sehen, dass die Fahrer dieser Fahrzeuge nicht in der Lage sind, diese ordnungsgemäß zu bedienen. Vor 20, 30 Jahren war es eine Sensation, wenn ein Lastzug - die im Vergleich zu den heutigen Fahrzeugen eigentlich ziemlich primitiv ausgerüstet waren - auf der Straße umgekippt ist. Heute fallen Lkw und Busse täglich auf die Seite und brennen aus. Wie weit will man denn die Technik in den Fahrzeugen noch aufrüsten, damit dem denkenden Menschen alle Arbeit abgenommen wird? Ich bin in den 50er-Jahren selbst Lkw gefahren, ohne diesen jemals auf die Seite gelegt oder anderweitig beschädigt zu haben.

Manfred Pohle , Buckow