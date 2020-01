Hindu-Gemeinde baut eigenen Tempel

Die Arbeiten für den ersten großen Hindutempel in Berlin haben noch gar nicht richtig begonnen, da ist schon der zweite in Planung. Der Verein Berlin Hindu Mahasabhai plant einen eigenen Bau an der Blaschkoallee/Ecke Riesestraße in Britz. Bisher trafen sich die rund 200 Gemeindemitglieder in einem Kellerraum an der Urbanstraße 176. "Der war jetzt aber ein bisschen kaputt", sagt Nadarajah Thiagarajah vom Verein. Nun soll also ein eigenes Gebäude her.

Die Gemeinde um den Verein Hindu Mahasabhai besteht seit 1992. Ihm gehören Tamilen aus Sri Lanka an. Viele der Gemeindemitglieder haben ihre Heimat Mitte der 80er-Jahre verlassen, als sich der Konflikt zwischen der singhalesischen Mehrheit und der tamilischen Minderheit verschärfte. In Deutschland leben gegenwärtig 60 000 Tamilen aus Sri Lanka, von denen etwa 45 000 Hindus sind.

Der neue Tempel trägt den Namen des Gottes Murugan, soll also Mayurapathy-Sri-Murugan-Tempel heißen. Der Verein hat vom Bauamt bereits einen positiven Bauvorbescheid erhalten und wartet nun auf weitere Genehmigungen, sagt Nadarajah Thiagarajah. Noch sei auch nicht klar, wie groß der Tempel genau werden soll. 200 Quadratmeter und ein Eingangsportal von neun Meter Höhe sind geplant.

In Neukölln wäre dies der zweite Hindutempel. Den Spatenstich für den ersten setzte Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky (SPD) im vergangenen November. Den Sri-Ganesha-Hindu-Tempel baut der gleichnamige Berliner Verein. Bei den Gemeindemitgliedern handelt es sich um Hindus aus ganz Indien, darunter auch indische Tamilen, so Vereinspräsident Avnish Kumar Lugani.

Rund 1000 Familien gehören zur Gemeinde um den Sri-Ganesha-Hindu-Tempel an der Rollbergstraße 22.

Der Sri-Ganesha-Hindu-Tempel-Verein baut den größten Tempel in Deutschland und den zweitgrößten Europas. 18 Meter lang und 18 Meter breit soll der Berliner Tempel auf einem 5000-Quadratmeter-Grundstück in der Hasenheide werden. Besucher werden das Gelände durch einen 17 Meter hohen, reich verzierten Eingangsturm betreten. Die Baukosten von rund 850 000 Euro werden entsprechend den religiösen Regeln allein aus Spenden aufgebracht. Baubeginn soll im März sein.