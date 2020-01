Streifzug durch die Nacht der Museen

Die 14. Lange Nacht der Museen war ein Erfolg. Die 120 beteiligten Ausstellungshäuser registrierten in der Nacht zum Sonntag 220 000 Besucher. Das sind 20 Prozent mehr als zur Museen-Nacht im Februar. Ganz vorn in der Gunst lag der Berliner Dom.

Mitternacht an der Alten Nationalgalerie. Der Platz ist in ein gespenstisches Scheinwerferlicht getaucht. Doch rechts um den Platz herum zieht sich eine lange Menschenschlange zum Eingang der Galerie.

Erika Rempening lehnt erschöpft am Brunnenrand. Die schwarz gekleidete Mexikanerin hat mit der Alten Nationalgalerie heute Nacht schon ihr viertes Museum besucht. Vor allem die Musik an zahlreichen Orten hat es der Touristin angetan. "Also die Stimmung!", schwärmt sie. "Ich hatte gedacht, ich bleibe bis elf." Sie lacht und winkt ab. "Ich glaube, ich mache durch."

In der Alten Nationalgalerie blättern Jean und Jeff Fong die Museumskataloge durch, während aus den oberen Stockwerken klassischer Gesang erschallt. Die beiden Amerikaner sind aus Kaiserslautern für ein Wochenende in die deutsche Hauptstadt gekommen, und auch sie sind total begeistert. "Die Leute scheinen nicht zu merken, dass Mitternacht ist. Alles ist so normal, als wenn Tag wäre, und überall ist Leben. Das gefällt mir besonders", sagt Jeff Fong.

Reges Treiben herrscht bis tief in die Nacht auch zwischen der Galerie und dem Pei-Bau, dem gerade erst eröffneten Anbau des Deutschen Historischen Museums. Selbst nach Mitternacht müssen die kulturhungrigen Nachtschwärmer noch etwa 20 Minuten am Eingang anstehen. Drinnen drängen sich die Besucher in der John-F.-Kennedy-Ausstellung rund um Bilder des früheren US-Präsidenten, Dokumente und sein Taufkleid.

Für Partyfans wie Michael Klapal ist die Nacht genau der richtige Zeitpunkt für den Museumsbesuch. "Weil es was ist, was sich eher mit dem normalen Kneipen- und Nachtleben verbinden lässt", sagt er. Sonst geht der sportlich gekleidete 40-Jährige nicht ins Museum, doch heute will er noch weiter in das Technikmuseum.

An der Brüstung im ersten Stockwerk lehnt Volkmar Fritzsche im lässigen Jeanshemd und wartet auf seine Begleiter. Er weiß schon jetzt, dass er auch in einem halben Jahr wieder bei der Langen Nacht dabei sein wird. Spätestens dann. "Erst mal alles abklappern, und mal kurz gucken, aber dann weiß ich, da und da werde ich auch am Tage mal hingehen", sagt der Norddeutsche. Die Lange Nacht als Schnuppertour.

Auch auf dem Weg vom Pei-Bau zum Berliner Dom tummeln sich Museumsschwärmer. Um ein Uhr stehen am Dom noch zahlreiche Menschen in Schlangen vom hellen Foyer bis an die Treppe. Dort sitzen drei junge Mädchen und singen Rock 'n' Roll, und auf der anderen Seite essen zwei erschöpfte Nachtwandler ein verspätetes Mitternachtsmahl. In der Mitte, angestrahlt von Straßenlaternen, scheint ein verliebtes junges Pärchen die vielen Menschen um sich herum kaum zu bemerken.

Ulrich von Agris und Johannes Imping aus Aachen haben sich die Gregorianischen Choräle im Dom angehört. Die IFA-Touristen sind in Eile. "Das ist jetzt die Gelegenheit, noch ein paar Museen zu sehen", sagt von Agris. Also weiter zur Alten Nationalgalerie.

Am Lustgarten warten um ein Uhr noch Dutzende Menschen auf die Shuttle-Busse. Und mit der Linie vier kommen auch kurz vor zwei Uhr immer noch Besucher am Jüdischen Museum in Kreuzberg an, wo an der Bar fleißig Cocktailvariationen der 20er-Jahre gemixt werden.

Arne Koerdt hat seinen Abschlusscocktail schon geleert - nach dem Ausstellungsbesuch. Tagsüber hatte er bisher schlicht nicht die Zeit für die Besichtigung gefunden. Und so wurde für ihn wie für so viele andere, die Nacht zum Tag - zum Appetit holen, Nachholen und Leben Genießen.