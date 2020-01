Alle Kongressabgeordneten werden neu gewählt

Der US-Kongress setzt sich aus dem Repräsentantenhaus und dem Senat zusammen. Jedes Gesetz muss beide Kammern passieren und vom Präsidenten unterzeichnet – oder, falls er dies verweigert, von zwei Dritteln der Abgeordneten jeder Kammer angenommen – werden.

Es gibt aber auch verteilte Aufgaben: Allein dem Repräsentantenhaus obliegt es, Haushaltsgesetze in den Gesetzgebungsprozess einzubringen, von diesem Intitiativrecht ist der Senat ausgenommen. Er muss dem Gesetz aber letztlich zustimmen und kann Änderungsvorschläge einbringen. Das Repräsentantenhaus hat also eine große Verantwortung für den Haushalt.

Außerdem hat das Repräsentantenhaus das Vorrecht, sollten die Wahlmänner keine Entscheidung für einen Präsidentschaftskandidaten fällen können, den Präsidenten zu wählen. Gibt es erneut einen Patt, wählt der Senat.

Soll ein Staatdiener auf Bundesebene abgesetzt werden, sind die Aufgaben zwischen beiden Kammern ebenfalls unterschiedlich aufgeteilt. Das Repräsentantenhaus leitet den Impeachment-Prozess ein, der Senat führt den Prozess durch.

Kongressabgeordnete sind immer im Wahlkampf

Die Zahl der Repräsentantenhausmitglieder pro Staat, genannt Kongressabgeordnete, richtet sich nach der Bevölkerungszahl eines Staates, ist allerdings nicht so festgelegt, dass etwa pro 1000 Einwohner ein Repräsentantenhaussitz vergeben wird. Im Ergebnis vertritt ein Kongressabgeordneter aus einem bevölkerungsreichen Bundesstaat rechnerisch mehr Bürger, als ein Kongressabgeordneter aus einem bevölkerungsarmen Bundesstaat. Für die Wahl der Kongressabgeordneten ist jeder Staat in Wahlbezirke aufgeteilt, in dem die Menschen nach dem Mehrheitswahlrecht ihren Abgeordneten wählen: wer die meisten Stimmen bekommt, zieht in den Kongress ein.

Mit dem Gesetz Public Law 62-5 legte der Kongress die Zahl der Kongressabgeordneten 1911 auf 435 fest. Dies gilt auch heute noch.

Die Kongressabgeordneten der USA befinden sich ständig im Wahlkampf, denn sie müssen sich alle zwei Jahre Neuwahlen stellen. Auch 2008 müssen also alle 435 neu gewählt werden.

Kongressabgeordnete halten enger zur Partei

Bei den Repräsentantenhauswahlen 2006 holten 233 demokratische Abgeordnete einen Sitz im Kapitol sowie 202 Republikaner. Damit hatten die Demokraten in beiden Häusern die Mehrheit. Nancy Pelosi aus Kalifornien wurde Speaker of the House, also Parlamentsvorsitzende und auch Chefin der Demokraten.

Ähnlich wie bei den Senatoren gelten drezeit auch bei den Kongressabgeordneten in diesem Jahr vor allem die Sitze einiger republikanischer Abgeordneter als besonder unsicher. Die Demokraten haben also gute Chancen, ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus auszubauen.

Anders als hierzulande sind der Organisationsgrad der Parteien und die Parteidisziplin in den USA nicht so stark ausgeprägt. So kann sich beispielsweise ein demokratischer Präsident zwar großer Unterstützung durch demokratisch dominierte Kammern sicher sein – er kann sich aber nicht derart darauf verlassen wie in Deutschland.

Die Konregssabgeordneten im Repräsentantenhaus halten sich in der Regel enger an eine gewisse Parteidisziplin als die Senatoren, die einen ganzen Staat vertreten und diesen in der Regel über die Parteipolitik stellen.