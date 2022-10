Bundesinnenministerin Faeser beruft BSI-Chef Schönbohm ab

Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), bei einem Besuch der Bundesinnenministerin.

Berlin/Nürnberg. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat den Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, abberufen. Das teilte ein Sprecher ihres Ministeriums am Dienstag in Berlin mit - zuerst hatte der «Spiegel» berichtet.

Schönbohm stand wegen möglicherweise mangelnder Distanz zu russischen Geheimdienstkreisen über den umstrittenen Verein «Cyber-Sicherheitsrat Deutschland» in der Kritik.

© dpa-infocom, dpa:221018-99-169999/2 (dpa)