Baden-Württembergs Finanzminister rappt in Los Angeles

Danyal Bayaz ist nicht nur Finanzminister in Stuttgart, sondern auch Hip-Hop-Fan. Und das nicht ohne eigenes Talent am Mikrofon.

Los Angeles. Finanzminister zu sein, muss offensichtlich nicht spröde sein. Die große Leidenschaft des baden-württembergischen Ressortchefs Danyal Bayaz ist Hip-Hop. Der 38-Jährige ließ sich am Donnerstag (Ortszeit) bei einer Abendveranstaltung in Los Angeles zu einer spontanen Rap-Einlage hinreißen - und beeindruckte damit seine Kabinettskollegen.

Bayaz griff zum Mikrofon und rappte einen Song des aus Heidelberg stammenden Musikers Torch herunter. Der Text handelte von - natürlich, wie auch sonst - Geld. «Ich wurde geboren in Frankfurt am Main - in der deutschen Zentralbank als 100-Mark-Schein», so lautete der Einstieg. Bayaz sagte, eine Wette mit Staatsminister Florian Stegmann habe ihn auf die Bühne schreiten lassen. Stegmann habe ihn mit einem Kasten Bier gelockt. «Hip-Hop lebt von Spontanität», sagt Bayaz. Er erntete jedenfalls viel Applaus für seinen Auftritt.

Der Rahmen war eine Veranstaltung im Rahmen der US-Reise von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zur Förderung des deutsch-amerikanischen Jugendaustauschs. Der aus Baden-Württemberg stammende Rapper Max Herre (49, «Hallo Welt!») trat vor den Landespolitikern auf. Kretschmann gestand, mit Jazz mehr anfangen zu können als mit Hip-Hop. Seine Kabinettsmitglieder tanzten allerdings munter mit. «Die sind auch jünger als ich», sagte der 74-jährige Kretschmann der dpa.

© dpa-infocom, dpa:221007-99-37867/2 (dpa)