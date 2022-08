CSD in Stuttgart

CSD in Stuttgart Ärger um Song «Layla» bei der SPD

Der Christopher Street Day in Stuttgart.

An dem Song scheiden sich wegen Sexismusvorwürfen die Geister. In Würzburg wurde er von einem Volksfest verbannt, beim CSD in Stutgart schallte er plötzlich beim SPD-Umzugswagen aus den Boxen.