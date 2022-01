Oberbürgermeister-Wahl Palmer tritt in Tübingenin als unabhängiger Kandidat an

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) will zur nächsten OB-Wahl als unabhängiger Kandidat antreten.

Ein Grüner, der gegen seine eigene Partei in den Wahlkampf ziehen will: Boris Palmer will Oberbürgermeister von Tübingen bleiben - und als unabhängiger Kandidat antreten.