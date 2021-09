Kurz vor 18 Uhr lange Schlangen vor Berliner Wahllokalen

Zahlreiche Wählerinnen und Wähler warten im Stadtteil Prenzlauer Berg in einer langen Schlange vor einem Wahllokal, das in einer Grundschule untergebracht ist.

In Berlin standen Wählerinnen und Wähler kurz vor der Schließung der Wahllokale noch in Schlangen. Es habe zu wenige Wahlzettel gegeben, und Menschen seien länger in den Kabinen gewesen als sonst.