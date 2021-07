Union verliert, Grüne wieder über 20 Prozent

Wenn die Menschen in Deutschland den Kanzler direkt wählen könnten, würden sich in dieser Woche 17 Prozent für CDU-Chef Armin Laschet entscheiden - sechs Prozentpunkte weniger als vor einer Woche.

Die Union verliert, die Grünen legen wieder etwas zu. In einer neuen Forsaumfrage nähern sich die großen Parteien in der Wählergunst wieder an. Bei den Direktkandidaten kommt es zu noch größeren Veränderungen.