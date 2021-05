Palmer kritisiert nach Facebook-Post "Empörungsrituale"

"Es geht hier um etwas viel Größeres als nur um einen Satz", sagt Grünen-Politiker Boris Palmer in einem Interview.

Er will sich bei Fußballer Dennis Aogo entschuldigen - sonst nicht. Nach Kritik an seinem Facebook-Post geht Tübingens OB Palmer in die Offensive. Und spricht von Versuchen, "Leute mundtot zu machen".