Steinmeier nennt Masken-Geschäfte "Gift für die Demokratie"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier betonte in seiner in diesem Punkt ungewöhnlich scharf formulierten Rede, es gehe um sehr viel mehr als nur individuelles Fehlverhalten.

Er teile die Empörung über die Abgeordneten, "die sich in der Krise an der Krise persönlich bereichert haben", sagte Frank-Walter Steinmeier. Sie seien "Gift für die Demokratie", so der Bundespräsident.