Es zeigt sich, dass die aktuellen Corona-Maßnahmen wirken. Das betonte Kanzlerin Merkel nach dem Bund-Länder-Treffen am 10. Februar 2021. Allerdings wolle man alles tun, um eine „Wellenbewegungen“, ein „hoch und runter, auf und zu“ bei den Öffnungen und Lockerungen der Corona-Maßnahmen zu vermeiden.

Merkel nach Bund-Länder-Gipfel am 10. Februar

In der Corona-Bekämpfung mangelt es an Kommunikation, Impfstoff und Perspektive - es läuft schlechter als die Politk weismachen will.