Corona-Maßnahmen: Bund plant Alkoholverbot und neue Bußgelder

Angesichts des Anstiegs der Corona-Infektionen ruft die Bundesregierung die Bürger zu "vernünftigem" Verhalten auf. In der Krise habe sich zudem ein "regionales Vorgehen" in einem "gemeinsam besprochenen Rahmen" bewährt.

Berlin. Einen Tag vor den Beratungen zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten ist die Beschlussvorlage zu den geplanten Corona-Maßnahmen öffentlich geworden. Mit diesen sollen die zuletzt wieder schneller steigenden Infektionsmaßnahmen begrenzt werden.

Alkoholausschank könnte im Ernstfall begrenzt werden

Wie aus dem Entwurf hervorgeht, will der Bund unter anderem den Alkoholausschank in besonders betroffenen Regionen über einen bestimmten Zeitraum begrenzen lassen. Das schreibt die Deutsche-Presse-Agentur mit Verweis auf das ihr vorliegende Papier.

Laut diesem soll auch die Teilnehmerzahl für Feiern im privaten Raum auf 25 und im öffentlichen Raum auf 50 Personen begrenzt werden. Ob diese Begrenzung erst gelten soll, wenn bestimmte Grenzwerte bei den Neuinfektionen überschritten werden, ist noch offen.

Bundesländer können Grenzwerte auch niedriger ansetzen

In dem Entwurf heißt es in sogenannten eckigen Klammern, die Länder würden Regelungen zu Teilnehmerzahlen bei Festen erlassen, wenn in einem Landkreis innerhalb von sieben Tagen die Zahl von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern überschritten ist. In der Konferenz muss die kritische Zahl von Neuinfektionen für diese Regelung demnach noch verhandelt werden.

Nach dem Entwurf bleibt es dem jeweiligen Bundesland oder der Kommune auch möglich, niedrigere Grenzwerte festzulegen. Zudem sollen mit Hilfe eines genehmigten Hygieneplans auch Ausnahmen in Absprache mit den Gesundheitsämtern erlaubt sein.

Corona-Bußgelder solle Behörden bei Kontaktverfolgung helfen

Der dritte bekannt gewordene Vorschlag betrifft die Kontaktnachverfolgung durch die Behörden. Um diese korrekt zu ermöglichen, sollen Verstöße etwa bei falschen persönlichen Angaben in Restaurants mit einem Mindestbußgeld von 50 Euro geahndet werden können.

Die Lockerung von Corona-Maßnahmen ist derweil kein Thema. Angesichts der Infektionszahlen sollten derzeit keine weiteren Öffnungsschritte zugelassen werden.

